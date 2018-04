Le courtier immobilier, Luc Sauvageau, reconnaît que la vente d'un tel édifice comporte certains défis. L'acheteur devra composer avec certaines restrictions puisque l'immeuble est cité patrimonial par la Ville depuis 2012.

« On ne peut pas faire ce qu'on veut au niveau de la façade, explique M. Sauvageau. Il faut aussi prendre conscience que ces immeubles-là avaient de l'amiante à l'époque. »

Le courtier immobilier demeure optimiste quant à l'avenir du bâtiment dont le prix, révisé à la baisse de 50 000 $, est maintenant fixé à 350 000 $.

C'est une aubaine! Luc Sauvageau, courtier immobilier chargé de la vente du palais de justice de Nicolet

« Le coût de construction à neuf, si on va dans la même qualité, le système de chauffage, les gicleurs et toutes les nouvelles normes, dit-il. On dépasse le million de beaucoup. »

Nicolet prête à soutenir les acheteurs

La Municipalité de Nicolet avait été sollicitée par la SQI pour acheter le bâtiment, explique la mairesse, Geneviève Dubois.

« Il y avait de très beaux projets, de très belles idées. C'est juste que les projets n'étaient pas d'une assez grande envergure pour faire vivre tout le bâtiment. » La mairesse affirme que la population est craintive à l'idée de perdre des édifices historiques depuis la démolition des bâtiments appartenant aux Sœurs de l'Assomption de la Sainte-Vierge.

« Ç'a été difficile pour la communauté, tant la communauté religieuse que la communauté nicolétaine, mais il reste que la Ville ne peut acheter tous les bâtiments. » Elle s'engage toutefois à ce que la Ville soutienne le futur acheteur dans leurs projets. « On est à revoir nos aides financières, donc c'est sûr qu'on pourrait accompagner un promoteur », précise Geneviève Dubois.

Coûts annuels du bâtiment pour la SQI Frais d’exploitation : 21 000 $ par an (maintien du système d’alarme incendie, déneigement, entretien paysager, chauffage minimal)

Taxes municipales et scolaires : 15 570,35 $ en 2015 (devraient être réduites de moitié pour 2016-2017)

L’ancien palais de justice de Nicolet est le seul bâtiment inoccupé sous la responsabilité de la SQI dans la région

L'intégration du district judiciaire de Nicolet à celui de Trois-Rivières, dans les années 1970, a marqué le début de la fin pour le palais de justice où les procès se sont faits de plus en plus rares.

La salle d'audience a par la suite été utilisée par la cour municipale itinérante et aussi pour désengorger le palais de justice de Trois-Rivières notamment lors de l'enquête de la Commission de police du Québec sur la corruption à la police de Trois-Rivières en 1983.

Le dernier locataire, l'École nationale de police de Nicolet (ÉNAP), a quitté les lieux il y a 3 ans. LA SQI cherche depuis une nouvelle vocation au palais de justice conçu par l'architecte Louis Caron.