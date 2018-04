L'arrivée sur les tablettes de saumon transgénique a-t-elle modifié le comportement des consommateurs? Dans les Cantons-de-l'Est, des poissonneries indépendantes confirment que les clients sont plus nombreux et plus jeunes aussi. Ils sont de plus en plus préoccupés par la provenance des aliments qui se retrouvent dans leur assiette. La traçabilité semble donc avoir la cote.