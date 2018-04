Selon Mme Morin, certains membres de la génération du millénaire n'ont pas l'impression d'être écoutés et croient que les patrons ne font qu'à leur tête.

Elle ajoute que les jeunes de son entourage ne veulent pas travailler dans des domaines très conservateurs comme la fonction publique puisqu'on y suit un modèle très rigide, sans ouverture pour les jeunes et leurs idées.

L’analyste en approvisionnement chez Mountain Equipment Co-op à Vancouver, Emmanuel Prinet, affirme qu’un encadrement personnalisé comme du coaching, des programmes de mentorat et plusieurs possibilités de développement personnel doivent être envisagés pour répondre aux besoins de cette génération.

Selon lui, les millénariaux aiment le changement, veulent avoir la capacité d’évoluer dans l'entreprise et souhaitent le respect et l’écoute. Il mentionne également que les jeunes ne voient pas un emploi comme une carrière, mais plutôt comme une étape de vie.

« Les jeunes aujourd'hui passent moins de temps dans une entreprise. Peut-être deux, trois ans, cinq ans. Ils aiment bien changer assez souvent finalement », précise-t-il.

Pour la professeure Kirsten Kuyken de l’École des sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), une des sources de mésentente entre certains jeunes de la génération du millénaire et leurs employeurs est la communication intergénérationnelle et la façon de nommer les générations.

Selon elle, les termes baby-boomer, génération X, Y ou Z et millénariaux tendent à catégoriser les gens de façon arbitraire en fonction de leur âge.