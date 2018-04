Les chemises bleu foncé et les rayures jaunes sur les pantalons sont, par contre, plus rassurantes.

Ce ne sont que quelques-uns des résultats de l’étude qui a sondé les Canadiens ordinaires sur leurs opinions de l’apparence des policiers, des casquettes jusqu’aux perçages.

L’étude menée par le laboratoire de recherche en psychologie policière de l’Université Carleton a été lancée après la plainte d’un agent de la GRC. Le policier a affirmé que la chemise standard des agents de la GRC, d’une couleur gris pâle, rend la poitrine plus visible et présente une meilleure cible.

L’enquête de la plainte a pris de l’ampleur lorsque le commissaire de la GRC de l’époque, Bob Paulson, a approuvé une analyse plus profonde de plusieurs aspects de l’apparence des policiers.

Le laboratoire de Carleton a effectué une étude pilote auprès de 450 étudiants en psychologie, leur montrant plusieurs photos de policiers portant des vêtements et des coupes de cheveux différents.

L’étude a ensuite été élargie pour comprendre un échantillon représentatif de 2042 Canadiens.

En août 2017, CBC News a obtenu un résumé des résultats de l’étude.

Porter un man bun rend moins « fiable et compétent »

Selon les réponses de l’échantillon représentatif, la grande majorité des répondants désapprouve les accessoires suivants : visages percés ou tatoués, pantalons de style camouflage, favoris et chignons pour les hommes, connus en anglais sous le nom de man buns.

L'acteur américain Jared Leto a adopté pour ses cheveux le style « man bun ». Photo : Getty Images/Angela Weiss

Les policiers portant un chignon sont perçus comme étant « plus vulnérables, timides et faibles [...] moins professionnels, fiables et compétents », indique le résumé de l’étude.

Quant au vêtement qui a déclenché l’étude, la chemise gris pâle de la GRC, les participants ont répondu lui préférer une chemise bleu marine.

Cependant, un porte-parole de la GRC affirme qu’il n’y a aucune preuve que le port de la chemise grise comporte des risques pour les agents de police.

« Aucune preuve directe, basée sur la recherche ou les statistiques, n’indique que les uniformes de couleur pâle apportent un plus grand risque à la sécurité des policiers ou mènent directement à des morts dans l’exercice de leurs fonctions », dit le sergent Harold Pfleiderer.