Avec la saison de pêche écourtée dans une zone importante et des pêcheurs du Nouveau-Brunswick qui songent à vendre le crabe des neiges au Québec, les travailleurs d’usine sont inquiets.

Certains d’entre eux, comme Blondine Savoie, doivent déjà se serrer la ceinture.

Faut pas qu'il y ait d'urgence ou qu'il m'arrive rien dans le mois. Sinon je suis foutue, foutue, foutue. Blondine Savoie

Blondine Savoie est une travailleuse saisonnière qui craint pour sa qualification à l'assurance-emploi. Photo : Radio-Canada

Cette travailleuse saisonnière de 57 ans sera dans le trou noir d'ici deux semaines. Son seul espoir est d'enfiler son habit de travail d'ici là. Mais voilà qu’elle doit déjà craindre pour sa prochaine qualification à l’assurance-emploi.

« Nous autres, les travailleurs, on est les perdants, dit-elle. Si la baleine est dans le golfe, puis que les pêcheurs peuvent pas pêcher, on va en souffrir les conséquences. Si le pêcheur s'en va vendre aux îles [de la Madeleine] et à Chéticamp, on est encore les perdants. »

Il y a des nuits où je ne dors pas. Quand tu sais pas [si] l’argent va rentrer et comment est-ce que tu vas faire pour survivre, puis que tu sais que tu vas être obligé d'aller au salaire minimum, tu vas vivre encore plus pauvre que pauvre là. Blondine Savoie

Blondine Savoie espère pouvoir enfiler son habit de travail le plus tôt possible. Photo : Radio-Canada

L'ambiance est la même sur le quai de Val-Comeau. Plusieurs travailleurs d'usine réunis ce matin discutent de la saison la boule au ventre.

« Les gens sont insécures, assure Fernand Thibodeau, porte-parole du comité d’action sur l’assurance-emploi. Ils ont peur ils se demandent qu'est-ce qui va se passer, j'ai beaucoup d'appels, j'ai beaucoup de messages à répondre, je n'ai pas les réponses aux questions que je demande, j'attends encore ces réponses-là, mais les gens sont très préoccupés. »

Les travailleurs saisonniers attendent des réponses du gouvernement et ont déjà prévu de manifester à Tracadie et Shippagan le mardi 17 avril.

D'après un reportage d'Héloïse Bargain