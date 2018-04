Un texte de Vincent Maisonneuve et Nathalie Lemieux

L’article 341 est très clair. « Le conducteur d’un véhicule routier ne peut dépasser une bicyclette à l’intérieur de la même voie de circulation », sauf si le conducteur a réduit la vitesse de son véhicule et s’assure de maintenir une distance raisonnable durant la manoeuvre.

Une distance raisonnable est de 1,5 m sur une route où la limite de vitesse excède 50 km/h et 1 m là où la limite est de 50 km/h ou moins.

Des policiers ont déjà affirmé publiquement que faire respecter une telle loi peut être difficile.



Le dépassement se déroule souvent rapidement et il est compliqué d’appliquer avec certitude la distance qui sépare le véhicule du vélo.

De nouveaux outils utilisés par les policiers d’Ottawa

Depuis l’automne dernier, des policiers à vélo de la ville d’Ottawa sont équipés de radars qui mesurent avec précision la distance entre le vélo du policier et le véhicule qui le dépasse. Ce système, développé aux États-Unis, coûte environ 1500 $US. En plus des policiers d’Ottawa, quelques municipalités ontariennes font actuellement l’essai de ce type de dispositif.

Ce système n’est pas utilisé dans la métropole québécoise. L’an dernier, le Service de police de la Ville de Montréal a tout de même émis 18 constats d’infraction. En 2017, la Sûreté du Québec a mis à l’amende une douzaine d’automobilistes parce qu’ils n’avaient pas maintenu une distance raisonnable au moment de doubler un cycliste.