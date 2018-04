L'Association communautaire de la Basse-Ville (ACBV) réclame l'intervention de la mairie pour mettre un terme à cette situation.

Le salon de coiffure HQ Headquarters, situé sur la rue Clarence, a obtenu un permis d'alcool pour son restaurant. Le commerce appartient aux mêmes propriétaires que la boîte de nuit Cavali et le bar Atari.

Cette situation ne plaît pas aux résidents du quartier, dont Sylvie Grenier, présidente du comité d'urbanisme de l'ACBV.

« On dit que c'est un salon de coiffure, mais la licence est donnée jusqu'à deux heures le matin et il y a une capacité de 200 personnes, donc vous pouvez déduire vous-même qu'est-ce qui va arriver là », s'inquiète Mme Grenier.

Je pense que la Ville d’Ottawa n’a pas encore réalisé que le marché By est une ressource incroyable [...] on devrait y trouver des marchands qui y vendent des produits locaux, c’est ça qui devrait être la vision. Sylvie Grenier, présidente du comité d'urbanisme de l'Association communautaire de la Basse-Ville

Pas un cas unique

La Ville d'Ottawa est préoccupée par la situation, car il y a plusieurs autres cas semblables.

« Présentement, la Ville est en processus d'investigation sur dix commerces qui auraient le droit d'être un restaurant, mais qui n’ont pas le droit d'être un bar ou un club de nuit », explique le conseiller du quartier Rideau-Vanier, Mathieu Fleury.

Le copropriétaire de la boutique de vêtements l'Hexagone, Yannick Beauvalet, soutient que le marché By a encore beaucoup à offrir, la nuit comme le jour.

Yannick Beauvalet croit que la population doit se rallier au marché By pour qu'il survive. Photo : Radio-Canada

« C'est vrai qu'il y a plus de bars qu'il y en avait, mais le marché n'a pas perdu son but original. Il y a encore beaucoup de commerçants indépendants, il y a encore beaucoup de nourriture. Oui, il y a plus de restos, il y a plus de bars, le marché a fait une petite tangente vers la nuit, mais de jour il se passe encore plein de choses », ajoute M. Beauvalet.

La Ville d'Ottawa n'abandonne pas la partie, elle veut convaincre la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario de faire en sorte que ses permis d'alcool respectent le zonage municipal et qu'un restaurant ne puisse pas se transformer en boîte de nuit.

