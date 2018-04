Une intervenante avec qui elle a discuté plus d'une heure, vendredi après-midi, s'est désolée de ne pas avoir fait de suivi sur son dossier.

De son côté, Annie-Kim, qui a cessé d'étudier en janvier dernier par peur de ne pas pouvoir terminer son diplôme d'études collégiales (DEC), affirme que le lien de confiance avec le cégep est rétabli.

Dès septembre, l'institution scolaire lui offrira d'intégrer un cours spécifique au programme qui lui permettrait d'aller chercher de meilleures connaissances dans le domaine du jeu et de la scène. Le cours qui sera choisi conjointement avec les intervenants du cégep et Annie-Kim, devrait permettre à l'étudiante d'être mieux préparée pour le cours de théâtre québécois. Toutefois, le cégep ne peut confirmer qu'elle sera acceptée, même s'il soutient que tous les facilitants et les outils lui seront fournis.

