Isaac Larian, le milliardaire dont la société détient notamment les marques L.O.L. Surprise!, Little Tikes et Num Noms, estime que l'industrie du jouet souffrirait grandement de la disparition de Toys R Us.

L'offre d'achat, appuyée par M. Larien, des investisseurs et un financement bancaire, comprend 271 millions de dollars pour racheter les magasins canadiens de Toys R Us, ainsi que 851 millions pour environ 274 magasins aux États-Unis.

Le PDG de MGA Entertainment Isaac Larian Photo : The Associated Press/Christine Cotter

M. Larian a aussi mobilisé environ 252 millions de dollars jusqu'à maintenant par l'entremise d'une campagne de financement participatif visant à obtenir 1,3 milliard de dollars pour sauver les magasins. Cette campagne ne vise cependant pas les magasins canadiens.

Toys R Us a indiqué en mars qu'elle fermerait ses 740 magasins aux États-Unis et mettrait fin à certaines de ses activités à l'étranger, en raison de difficultés liées à sa lourde dette et d'autres problèmes.

Le détaillant avait cependant indiqué vouloir continuer à exploiter ses magasins canadiens.

Les magasins canadiens sont exploités indépendamment de ses activités américaines, mais le chef de la direction de Toys R Us, David Brandon, avait indiqué que l'entreprise tenterait de les regrouper avec 200 autres magasins américains et de trouver un acheteur pour cet ensemble de propriétés.