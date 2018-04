Un texte de Mathieu Grégoire.

M. Delorme estime n'avoir pas vu autant de neige sur ses champs à la mi-avril depuis qu'il a commencé à cultiver des céréales, en 2006. Plus les cultivateurs comme lui doivent attendre pour semer, plus ils courent de risques.

Plus tard tu sèmes, plus ta production baisse. Et il y a aussi un effet secondaire, c'est qu'à l'automne, s'il y a un gel de bonne heure [avant la maturité des plants], tu peux perdre toute une récolte. Normand Delorme, agriculteur de Nipissing Ouest

Même s'il avait raison de s'inquiéter, Normand Delorme a plutôt appris à s'habituer aux défis que lui lance Dame Nature.

Comme fermier, on n’a pas besoin d'aller au casino pour jouer à la roulette! C'est comme si on y jouait chaque année. On est un peu sur les nerfs, mettons ça de ça, mais c'est dans notre habitude. Normand Delorme, agriculteur de Nipissing Ouest

La neige et le froid inhabituels du mois d'avril forcent Mitch Deschatelets à retarder le début de sa production agricole. Photo : Radio-Canada/Mathieu Grégoire

Le propriétaire de la ferme Leisure Farms, Mitch Deschatelets, est lui aussi impatient de commencer ses semences. Il sait trop bien que lorsque ses champs seront enfin prêts, il aura beaucoup de travail à rattraper.

Une année avec un printemps bien tard, tout arrive en même temps! Mitch Deschatelets, propriétaire, Leisure Farms

Il explique que s'il souhaite profiter de l'assurance récolte pour son soya, il doit le semer avant le 30 mai. Il devra aussi semer son maïs au même moment s'il veut pouvoir récolter les épis à temps pour la longue fin de semaine du mois d'août. Sinon, il risque de « manquer le bateau » et de voir ses clients acheter leurs épis ailleurs à ce moment fort de l'été.

Il ne peut se permettre non plus de négliger les autres légumes et les petites baies qui nécessiteront de l'attention dès les premières chaleurs.

La plus grosse chose est de venir à bout de tout faire ça même si on est en retard. C'est ça qui va être le plus dur. Mitch Deschatelets, propriétaire, Leisure Farms

L'entrepôt de la Co-opérative régionale de Nipissing Sudbury est bien rempli de sacs de semences de toutes sortes et d'engrais. Photo : Radio-Canada/Mathieu Grégoire

Pendant ce temps, à la meunerie de la Co-opérative régionale de Nipissing Sudbury, les sacs de semences et d'engrais s'empilent. Les agriculteurs prennent leur temps à venir y chercher leurs provisions.

Et ceux qui ont déjà fait leurs réserves de certains types de graines qui prennent plus de temps à pousser risquent fort de vouloir les échanger, selon le gérant de la meunerie, Normand Coutu.

À la place de faire des fèves soya, ils vont peut-être décider de faire du blé ou de l'avoine. Normand Coutu, gérant de la meunerie, Co-opérative régionale de Nipissing Sudbury

Ces cultures risquent davantage d'arriver à maturité avant les gels d'automne même si elles sont semées tardivement au printemps.

M. Coutu ajoute cependant que même si les cultivateurs veulent changer de produits, rien ne leur garantit qu'ils réussiront à obtenir les quantités souhaitées.

Les agriculteurs de la région risquent de se souvenir longtemps du printemps 2018.