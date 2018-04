Un texte de Mélissa Savoie-Soulières

Déjà, quatre ballots de sacs sont pressés chaque semaine au centre de tri situé tout près du boulevard Saint-Paul à Chicoutimi.

Gilles Brassard montre où les sacs de plastique circulent. Les sacs arrivent d'en haut. En jaune sur le côté, on aperçoit le moteur qui permet de propulser les sacs dans les conduites. Photo : Radio-Canada/Mélissa Savoie-Soulières

« Dans chacun des ballots, il y a environ 32 000 sacs de plastique et environ 5 000 pellicules de différents formats. Ça fait que depuis le mois de février, on a retiré un total d'environ un million de sacs de plastique déjà, qui vont prendre une autre direction que le site d'enfouissement », affirme le gestionnaire du centre de tri, Gilles Savard.

Quand le contenu de votre bac bleu arrive au centre, il est d’abord trié à la main par les employés qui jettent ensuite les sacs et les pellicules dans une chute. Ces objets se retrouvent ensuite dans des conduites relativement étroites.

Des employés trient manuellement le contenu de votre bac bleu. Photo : Radio-Canada/Mélissa Savoie-Soulières

La Ville demande d’ailleurs aux citoyens de faire de petits sacs… de sacs et de pellicules, pour ne pas obstruer les conduites.

L'installation a coûté 65 000 $ à la Ville de Saguenay.

La conduite dans laquelle passent les sacs Photo : Radio-Canada/Mélissa Savoie-Soulières

Déjà, elle permet de retirer beaucoup de matière plastique du site d'enfouissement de la Ville.

« Au moment où on se parle, on est à 4 tonnes par semaine [...] Alors, on pense qu'on serait capable de se rendre peut-être jusqu'à 500 tonnes. Ça va dépendre de la participation des citoyens. C'est 500 tonnes qui ne prendraient pas le chemin du site d'enfouissement », explique Gilles Savard.

Chaque ballot de plastique pèse environ une tonne. Photo : Radio-Canada/Mélissa Savoie-Soulières

Que deviendont tous ces ballots de sacs de plastique pressés? La Ville compte les vendre. Selon le gestionnaire du centre de tri, il y a de fortes probabilités qu'ils servent comme combustibles pour des usines ou des cimenteries.

Le centre de tri de Saguenay Photo : Radio-Canada/Mélissa Savoie-Soulières

Fierté à la Ville de Saguenay

500 tonnes hors du site d’enfouissement, c’est un chiffre qui rend la Ville fière. Pour réussir à atteindre cet objectif, une grande campagne de sensibilisation sera mise sur pied.

« Ça commence à être complexe. On a la récupération. Qu'est-ce qui se récupère? qu'est-ce qui ne se récupère pas? Les matières organiques qui s'en viennent. Donc, il faut faire attention, il faut être capable de bien expliquer ça aux gens », admet le président de la Commission du Développement durable et de l’Environnement de Saguenay, Simon-Olivier Côté.

« On est en train de développer une grosse campagne de sensibilisation et qui va perdurer pour les prochaines années », conclut-il.