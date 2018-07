CHRONIQUE – L'autre jour à la radio, j'entendais quelqu'un s'étonner que Jean-Luc Gordard soit une des têtes d'affiche du 71e Festival de Cannes, qu'il y présente un film en compétition officielle et qu'on lui rende hommage. C'est vrai que Thierry Frémaux, délégué général du Festival, faisant référence à la sélection officielle, a parlé de virage générationnel. Bon, on s'entend que Godard, avec ses 87 ans et plus de 40 films à son actif, n'est plus un jeunot, mais c'est Godard.