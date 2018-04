Un texte de Dominique Lévesque

Les garderies Parasol et Petit jardin, par exemple, qui offrent le service de garde après les heures de classe à l’École Anne-Hébert et à son annexe, ont un besoin criant de 4 nouveaux éducateurs pour renflouer l’équipe.

C’est l’Association des parents de l’École Anne-Hébert (APEAH), comme c’est le cas dans beaucoup d’écoles, qui gère les services de garde de leur école.

Il y a plusieurs défis : les salaires bas, le coût de la vie et le fait que les employés doivent maîtriser le français pour apporter une aide aux devoirs. Thibault Mayor, membre de l’Association des parents de l’École Anne-Hébert

Ajout d’annexes

Et le défi du recrutement a été encore plus grand cette année avec l’ajout d’une annexe en septembre. C’est l’APEAH qui a mis sur pied un deuxième service de garde à l’annexe en janvier, le Petit jardin.

Les parents de l'École Anne-Hébert pourraient devoir mettre en place un troisième service de garde à l'annexe Henderson que pourraient fréquenter des élèves de l'école en septembre 2018.

Nous avons beaucoup appris, mais maintenant nous n’avons pas encore décidé quoi faire avec l’annexe Henderson et ce problème. Thibault Mayor, membre de l’Association des parents de l’École Anne-Hébert

À qui la responsabilité ?

Lorsqu’une nouvelle école ou annexe est ouverte aux élèves francophones, ce n’est pas la responsabilité du conseil scolaire d’offrir un service de garde, bien que celui-ci offre des espaces pour ces services lorsque des locaux sont disponibles.

La pénurie de personnel qualifié francophone est le même en enseignement, en petite enfance et partout dans la province, affirme la directrice générale de la Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique.

La loi scolaire n’oblige pas le Conseil scolaire à offrir un service de garde, ce sont donc des parents bénévoles sur qui reposent les services de garde. On voit beaucoup d'épuisement dans les communautés. Marie-Andrée Asselin, directrice-générale, Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique

Si certains services de garde plus grands peuvent se permettre d’offrir de meilleurs salaires ou avantages, d’autres petits services ne peuvent se le permettre.

Petit service de garde, grand problème

Le service de garde de l’École Gabrielle-Roy, Les Copains, géré par l’Association francophone de Surrey, cherchait depuis septembre une employée supplémentaire. Et ce n’est qu’en avril, 7 mois plus tard, qu’une employée a été trouvée.

J’avais déjà offert le poste à l’employée que l’on vient d’embaucher, qui l’avait d’abord refusé en raison du petit nombre d’heures. Mais lorsque je lui ai proposé de combiner un emploi à temps partiel comme adjointe administrative et éducatrice au service de garde, elle a accepté. Érika Tavernari, directrice générale, Association francophone de Surrey

Solutions

Les parents qui gèrent plusieurs des services de garde tentent de trouver des solutions pour attirer et retenir plus d’employés. Parmi les solutions proposées : offrir des stages, recruter en Europe et au Québec, offrir de meilleurs salaires et discuter avec le Conseil scolaire francophone.