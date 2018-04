Insistant sur les répercussions économiques engendrées par le Zoo au fil des ans, le gouvernement du Québec a annoncé vendredi qu'il contribuerait à hauteur de 18 millions de dollars dans le projet.

« Je suis convaincue que cet investissement permettra au Zoo de Granby de poursuivre son itinéraire vers la croissance, en plus de rehausser la visibilité de notre destination à l'étranger », a déclaré la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Julie Boulet.

L'achalandage du Zoo de Granby a connu une croissance de 83 % au cours des 13 dernières années, ce qui a permis de doubler son chiffre d'affaires et d'augmenter de 77 % le nombre d'emplois, a rappelé la ministre.

« Le tourisme est une richesse pour qui sait exploiter le potentiel de ce secteur d'activité, et les administrateurs du Zoo travaillent sans relâche afin de se démarquer, de se renouveler, d'être à l'avant-garde et de proposer une offre touristique qui soit variée, distinctive et originale », a-t-elle ajouté.

Les investissements prévoient notamment la création en 2022 d'un pavillon d'éducation et de recherche sur la biodiversité au coût de 12,2 millions de dollars. D'ici là, plus de 10 millions de dollars seront consacrés à la création d'un nouvel habitat pour les lions et à la modernisation des espaces des hippopotames et des rhinocéros ainsi que du pavillon des soins animaliers. À terme, une quarantaine d'emplois additionnels seront créés au Zoo de Granby.

« Au fil des années, ce lieu touristique est devenu un établissement de conservation de haut niveau, un attrait majeur des Cantons-de-l'Est et un incontournable dans l'est de l'Amérique du Nord », a pour sa part mentionné la ministre responsable de la Montérégie, Lucie Charlebois.