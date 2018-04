Les chandails ont été portés par les joueurs des deux équipes en hommage aux victimes de l’accident qui a endeuillé l’équipe de hockey des Broncos, qui évolue en ligue junior.

Les Blackhawks et les Jets ont revêtu ces maillots au dos desquels Broncos était inscrit à la place du nom des joueurs, lors du match de la Ligue nationale de hockey (LNH) disputé à Winnipeg. Le triple vainqueur de la coupe Stanley, Jonathan Toews est originaire de la capitale manitobaine.

Les joueurs des Jets et des Blackhawks ont rendu un hommage émouvant aux victimes de la tragédie routière des Broncos, lors de leur partie du 7 avril. Photo : Radio-Canada/Shane Gibson/CBC

« Tout le monde veut faire quelque chose, a expliqué Mark Chipman, et c’est un peu ce qui nous amène ici : nous voulons seulement montrer à cette communauté et aux parents que nous sommes avec eux, et que par notre geste nous voulons aussi leur apporter un peu de réconfort. »

L’accident routier est survenu il y a une semaine au sud de Nipawin, où les Broncos devaient rencontrer les Hawks de Nipawin dans le cadre des séries éliminatoires de la Ligue de hockey junior de la Saskatchewan (LHJS).

Mercredi, le conseil de la LHJS s’est prononcé à l’unanimité pour la poursuite des éliminatoires. Les Hawks recevront les Bruins d’Estevan samedi soir pour le premier match des finales de la ligue.

Les funérailles d'Adam Herold, Glen Doerksen et Jacob Leicht, trois des victimes de l’accident routier, ont lieu vendredi.