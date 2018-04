Un texte de Lyne-Françoise Pelletier

L'industrie du film est en plein essor à Toronto. Mais pour garder sa part du marché, de près de 2 milliards de dollars par année, le nombre de studios doit augmenter.

Une solution est de rouvrir les studios de l'ancienne maison de production Showline et de construire des studios temporaires sur son terrain. Près de 12 000 mètres carrés seraient alors disponibles pour des tournages dès juillet.

La Ville de Toronto a acheté le terrain en 2017. Elle lancera prochainement un appel d'offres relatif à l'exploitation du studio et de son terrain, selon Paula Fletcher, conseillère municipale et présidente de la Commission du film, de la télévision et des médias numériques.

Nous sommes à la recherche d'un bon gestionnaire. Paula Fletcher, conseillère municipale de Toronto

Il y aura aussi un autre appel d'offres pour un site d'un hectare et demi situé sur la rue Bassin.

La Ville estime que des studios temporaires pourraient y être construits juste à temps pour remplacer ceux qui disparaîtront d'ici décembre 2019. Des ateliers et des maisons de production doivent être relocalisés à cause de travaux de construction nécessaires pour réhabiliter la rivière Don.

Projet à long terme

Toronto pense aussi à l'avenir. Deux autres terrains de près de 53 000 mètres carrés sont mis de côté pour l'industrie du film. Ceux-ci pourront accommoder des structures permanentes et temporaires.

Le maire John Tory aura donc de bonnes nouvelles à annoncer aux grandes maisons de production américaines lors de sa mission économique à Los Angeles la semaine prochaine.

Nous devons augmenter notre capacité de production pour demeurer compétitifs. John Tory, maire de Toronto

Le maire ajoute que la Ville ne peut pas se permettre de perdre des contrats lucratifs lorsque des solutions sont à la portée de la main.