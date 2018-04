Un texte de Stéfan Thériault

La ligne d'assistance 811 du gouvernement provincial peut maintenant aider les Terre-Neuviens-et-Labradoriens à mieux se nourrir.

Terre-Neuve-et-Labrador se trouve régulièrement au sommet du palmarès des provinces avec le plus haut taux d'obésité. Les maladies chroniques comme le diabète de type 2 et les maladies du coeur sont aussi très élevées.

Kate Comeau est porte-parole des Diététistes du Canada. « On sait qu'à Terre-Neuve et dans les provinces de l'Atlantique en général, il y a des taux d'obésité et de maladies chroniques plus élevés et l'alimentation joue un rôle important dans ces maladies. »

Un des problèmes à Terre-Neuve, dit-elle, c'est qu'il n'y a pas assez de diététistes dans les hôpitaux pour parler à tous ceux qui le souhaitent.

Il y a bien sûr l'Internet et Google, mais Kate Comeau fait une mise en garde. « Il y a beaucoup d'informations sur Internet qui sont fausses, souligne-t-elle. Il y a beaucoup de mythes et des choses qui sont peut-être dangereuses. »

Ce service de diététistes par téléphone, offert sur une ligne d'assistance 811, n'est pas offert dans toutes les provinces. Il existe en ce moment en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario et, depuis le début du mois d'avril, à Terre-Neuve-et-Labrador.

Les causes de l'obésité

La diététiste explique que l'environnement alimentaire, c'est-à-dire l'accès à des aliments, et les revenus sont des facteurs qui expliquent, du moins en partie, le haut taux d'obésité à Terre-Neuve.

Une consultation avec une diététiste pourrait permettre à une personne de faire de meilleurs choix parmi les aliments disponibles.

« Par exemple, une personne qui travaille beaucoup et qui veut manger plus sainement, mais ne sait pas quoi commander au restaurant [...], une diététiste peut lui donner des exemples de ce qu'elle doit chercher dans un menu. »

L'enfant qui n'aime pas les carottes

Les diététistes sont aussi en mesure de venir en aide à des parents qui ont des enfants qui refusent de manger leurs légumes.

Kate Comeau a pu écouter des appels reçus en Ontario. Elle donne en exemple celui d'un parent qui demande des conseils pour inciter son enfant manger des carottes.

« Les diététistes peuvent travailler avec ce parent pour discuter des différentes stratégies pour introduire d'autres légumes [...]. Des fois avec des enfants, ce sont les textures qui font une différence. Alors on peut donner des carottes peut-être en purée ou en plus gros morceaux. »

Somme toute, la ligne d'assistance 811 ne pourra pas répondre à toutes les questions dans les cas plus particuliers. Mais elle pourrait être une étape importante vers des services plus spécifiques et vers une meilleure alimentation.