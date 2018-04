Les quatre églises choisies, qui vivent une baisse d'adhésion des membres, travaillent avec des promoteurs pour bâtir des logements et de nouvelles installations pour les églises sur leurs terrains.

« L’Église unie de Colombie-Britannique possède plus de propriétés que ce dont nous avons besoin », dit Terry Harrison, responsable des propriétés pour les Églises unies de la province.

Les 75 premiers logements seront construits avec l’Église unie de Como Lake à Coquitlam. Les autres logements seront construits avec des Églises à Nanaimo, Richmond et Vancouver.

« Les familles et les personnes qui travaillent ont besoin de logements locatifs abordables, de qualité et notre partenariat avec le HousingHub va nous aider à exploiter les propriétés des Églises à cette fin », affirme M. Harrison.

Ce partenariat avec l’Église unie est un des premiers projets issus du nouveau programme de la province, HousingHub, une division de la régie du logement qui se penche sur la création de logements abordables.

« Le [HousingHub] travaille avec les propriétaires privés, les promoteurs, les organismes à but non lucratif, les organismes religieux, les organismes autochtones ainsi que les gouvernements fédéral et local pour trouver, exploiter ou réadapter les terrains situés dans les communautés où l’abordabilité est un problème », explique un communiqué de la province.

La province précise que HousingHub se concentre sur la création de logements pour les personnes qui ont des revenus situés entre 50 000 et 100 000 $.