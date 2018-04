La pharmacie, dont le siège social est à Winnipeg, a rempli des millions d’ordonnances en se proposant comme une solution sécuritaire pour les personnes désireuses d'obtenir des médicaments coûteux à un prix réduit. Le fondateur de la compagnie, Kristjan Thorkelson, est salué depuis 2001 comme un pionnier de l’industrie pharmaceutique.

Mais des procureurs américains affirment que le modèle commercial de Canada Drugs repose entièrement sur l’importation illégale de médicaments contrefaits, mal étiquetés et qui n'ont pas été approuvés. Ces activités illégales ont rapporté au moins 78 millions de dollars à la compagnie, selon les procureurs.

À la fin de 2017, les procureurs et Kristjan Thorkelson se sont entendus sur un plaidoyer.

Un juge de Missoula, au Montana, décidera vendredi d’approuver ou non les peines recommandées par les procureurs fédéraux dont les 34 millions de dollars d’amende, et une période probatoire de cinq ans pour Canada Drugs. Ils recommandent aussi six mois d’assignation à résidence, une période probatoire de cinq ans, et une amende de 250 000 $ pour M. Thorkelson.

L’entente exige que Canada Drugs cesse la vente de médicaments illégaux et cède la panoplie de noms de domaine des sites où la compagnie vendait des médicaments illégaux.

« Un crime odieux »

Un groupe de défense encourage le juge de district, Dana Christensen, à qui revient le dernier mot sur les peines, d’imposer des peines plus sévères afin de prévenir de futurs crimes.

La contrefaçon de médicaments contre le cancer est un crime des soins de la santé odieux, qui ne laisse pratiquement aucune trace. Shabbir Imber Safdar, directeur général du Partenariat pour des médicaments sécuritaires

Le Partenariat pour des médicaments sécuritaires souhaite que Kristjan Thorkelson fasse de la prison ferme. Ils demandent la révocation de son permis de pharmacie, ainsi que de celui de Canada Drugs. Le groupe réclame que Canada Drugs soit contraint à céder tous ses noms de domaine, pour empêcher toute récidive.

Le procès se déroule au Montana, car Canada Drugs y avait acheté une autre pharmacie lors de son expansion en 2009. Canada Drugs a déposé les recettes de la vente de médicaments illégaux à des médecins américains dans les comptes en banque de cette pharmacie du Montana, avant de les acheminer à des comptes aux Caraïbes, selon les procureurs.

Canada Drugs et deux de ses filiales d’outre-mer ont accepté de plaider coupable pour avoir introduit des médicaments mal-étiquetés au commerce entre des États. Les filiales ont aussi accepté de plaider coupables pour avoir vendu des médicaments contrefaits. Quant à M. Thorkelson, il a accepté de plaider coupable pour avoir volontairement dissimulé un acte délictueux grave.