Joannie Benoit

La chanteuse, connue pour son passage à Star Académie, vient tout juste de lancer son deuxième album intitulé Feu de Bengale.

Réalisé par Guy Tourville (Roch Voisine, France D’Amour), cet album comprend des collaborations avec ses amis Maxime McGraw , Bobby John et Mélissa Bédard.

L’interprète a enregistré, pour la première fois, une musique qu’elle a composée sur les mots de Maxime Le Flaguais pour la chanson Le fil d’Ariane.

Le vidéoclip de la chanson titre de l’album a été lancé il y a quelques semaines.

Michel Thériault

L'album double « Le Sage et Le Fou » propose des chansons comiques et plus sérieuses Photo : Le Grenier Musique

Le « chanteur pop moutarde » propose l’album double Le Sage et Le Fou.

L’album Le Fou a été enregistré devant public au Studio La Classe à Memramcook, et comprend des chansons humoristiques qu’il a souvent jouées dans ses spectacles, telles que Je ne pue plus, La bizoune au vent et La costaude esquimaude.

Le Sage est une coréalisation entre Michel Thériault et George Belliveau et comprend 10 chansons plus sérieuses.

Raphaël Butler

Le nouvel album de Raphaël Butler sortira dans quelques semaines Photo : Louis-Philippe Chiasson

Le parrain du concours Accros de la Chanson 2017-2018 prépare son premier album, après le succès retentissant de son EP.

L’album, simplement intitulé Raphaël Butler, a été enregistré l’automne dernier au studio Elaphantone, sous la main de maître d’Éloi Painchaud.

Les deux musiciens avaient déjà collaboré dans le cadre de l’émission Prise de son, diffusée sur les ondes de Radio-Canada l’été dernier.

L’album sera lancé à Caraquet et à Moncton les 25 et 27 avril prochains.

Annie Blanchard

Annie Blanchard a lancé l'extrait « C'est la saison » qui se retrouvera sur son nouvel album Photo : Page Facebook officielle d'Annie Blanchard

Après le succès de l’album Those were The Days, Annie Blanchard s’apprête à lancer un deuxième album de reprises, en français cette fois.

Le premier extrait, C’est la saison, a été lancé la semaine dernière, et est disponible sur toutes les plateformes d’écoute.

La sortie de l’album est prévue pour le 25 mai 2018.