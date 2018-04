Au cours des six derniers jours, plus de 120 000 personnes ont donné de l'argent à la campagne, et ce nombre continue d'augmenter. L'objectif initial, fixé à 100 000 $, a rapidement été dépassé.

L'objectif a ensuite été augmenté plusieurs fois avant de s'arrêter à 4 millions de dollars, mais même après que ce montant soit atteint, les dons ont continué d'affluer.

C'est une résidente de la ville de Humboldt, Sylvie Kellington, qui a lancé la campagne. Cette dernière a, par la suite, été confiée à l'Association de hockey junior des Broncos de Humboldt.

« Cette réponse [l’ampleur des dons] était inattendue et je suis reconnaissante que le monde se soit mobilisé », a écrit Mme Kellington sur la page du site. L’argent collecté est toujours géré par GoFundMe.

Les dons proviennent d’entreprises et d’individus, incluant des joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH), comme Dion Phaneuf et Brendan Gallagher.

Avec 10,6 millions de dollars amassés, la collecte de fonds pour les Broncos de Humboldt est la troisième campagne la plus importante du site GoFundMe.

Le Fonds Time’s Up Legal Defence pour les victimes de harcèlement et d’abus sexuels a amassé plus de 21 millions de dollars. Près de 12 millions de dollars ont été amassés pour les victimes de la fusillade de Las Vegas, qui a fait 59 morts et plus de 500 blessés en octobre dernier.