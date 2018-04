Elle s'est emportée contre le racisme et la discrimination dont seraient victimes au quotidien les autochtones de Val-d'Or.



Elle estime que malgré les multiples initiatives visant à réconcilier les peuples à Val-d'Or, le racisme serait toujours bien ancré.



« Que ce soit le système de santé, l’aide sociale, la SQ, le bien-être, la pharmacie, les épiceries, c’est partout! », s’exclame-t-elle. « Et moi, je suis là-dedans 40 heures par semaine, monsieur le juge, j’en vois à toutes les heures des affaires dégueulasses! »



Les services de police et de santé seront de nouveau sous la loupe de la commission, vendredi après-midi.



