Un texte de Barbara Gorrand

Les efforts de Diane Connelly, la directrice générale du Comité culturel de Sainte-Anne, ont été payants. Depuis un an, en raison des difficultés à combler les postes au conseil, elle a mené une campagne active pour alerter la communauté sur les risques de perdre le comité culturel.

Son cri d’alarme a été entendu. À l’ouverture des débats jeudi soir, la salle était comble. La présidente du Comité, Nicole Trudeau, s’en est réjouie, rappelant que Diane Connelly avait envoyé des courriels quasiment chaque jour. « Les gens vont penser qu’on a des pop-ups sur notre ordinateur », s’est-elle amusée.

Consciente du risque de fermeture du Comité, actif depuis 46 ans à Sainte-Anne, la communauté francophone s’est mobilisée. Quatre nouveaux membres ont été recrutés avant l’AGA, et deux autres ont été nommés par l’assistance. C’est le cas de Suzanne Huberdeau, qui avait quitté le conseil l’an dernier après 21 ans passés au Comité. « J’étais fatiguée, j’avais des soucis de santé, explique-t-elle. Mais j’ai eu un an pour me reposer et surtout, je ne pouvais pas voir le Comité tomber. Alors, je suis revenue et je vais me donner à 100 %. »

Le Comité culturel compte maintenant 11 membres : la présidente Nicole Trudeau, ainsi que Rachelle Penner, Irène Carrière, Léon Tétreault, Carole Lavack, Hélène Connelly, Nicole d’Auteuil, Suzanne Huberdeau, Chantal Fréchette et Nicolas Messner, auxquels s’ajoute Diane Connelly en tant que directrice.

« C’est un beau cadeau que la communauté nous fait, on est très contents », a commenté Diane Connelly.

Guillaume Schirru, membre démissionnaire, s’était présenté l’an dernier pour permettre d’arriver au quorum. Il explique que plus il y a de membres au conseil, plus il est possible d’organiser un grand nombre d’événements.

Le Comité culturel, « nid de la francophonie à Sainte-Anne » selon Diane Connelly, a organisé en 2017-2018 plus d’une vingtaine d'événements.