La Fondation fransaskoise, en collaboration avec le Conseil des écoles fransaskoises (CEF), se joint à l'élan de solidarité qui se manifeste partout à travers le monde et fait une place spéciale au Fonds de l'École canadienne-française et au Fonds à la mémoire de Xavier Gareau dans sa campagne du Francothon.

Le CEF s’engage à égaler tout don versé au Fonds de l’École canadienne-française ou au Fonds à la mémoire de Xavier Gareau, jusqu’à concurrence de 5000 $.

Ces deux fonds ont un lien direct avec les écoles fransaskoises et leurs élèves.

Fonds École canadienne-française (ECF)

Ce fonds a comme mandat de fournir des bourses d'études aux élèves et aux anciens élèves de l'École canadienne-française (ECF) de Saskatoon, et de fournir des bourses destinées à promouvoir l'entrepreneuriat, l'essor et le bien-être des élèves et anciens élèves de l'École canadienne-française de Saskatoon.

Fonds à la mémoire de Xavier Gareau

Le fonds a pour but de permettre au Conseil des écoles fransaskoises (CEF) d'aider financièrement une famille, une école ou une communauté d'un ou plusieurs élèves dont la vie est en péril en offrant des services jusque-là inaccessibles ou non disponibles, des activités de sensibilisation, et en appuyant des projets de recherche.