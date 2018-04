La découverte des trois femelles dans les toilettes d'une halte routière le 1er avril 2017 avait mystifié les autorités du parc. Une opération de recherche avait été menée sans succès pour tenter de retrouver leur mère. Elles avaient donc été transférées au sanctuaire de la vie sauvage d’Aspen Valley, en Ontario.

Cette semaine, les oursons sont sortis de leur hibernation et sont en assez bonne santé pour retourner dans le parc national selon le directeur du sanctuaire, Howard Smith.

Ils sont en très bonne forme. Howard Smith, directeur du Sanctuaire de la vie sauvage d’Aspen Valley

Les employés du sanctuaire sont allés évaluer leur état la semaine dernière pour la première fois depuis janvier.

À leur arrivée au sanctuaire, les oursons avaient environ quatre mois et pesaient chacun 2,7 kg. Ils ont maintenant atteint un poids de 45,3 kg et ont eu le moins d’interaction possible avec les humains.

« Au début, on a dû les nourrir au biberon, explique Howard Smith. Nous avions une personne responsable de leur donner à manger. Elle portait un masque et des vêtements qui avaient une odeur d’ours ».

Les oursons sont ensuite passés à de la nourriture solide. Ils ont été placés dans un enclos de 470 acres.

À leur arrivée, les trois oursons pesaient seulement 2,7 kg chacun. Photo : Sanctuaire de la vie sauvage d’Aspen Valley

Maintenant qu’ils sont sortis de leur hibernation, les ours seront préparés à un retour à Banff à la fin du printemps.

Howard Smith pense qu’ils devraient bien s’adapter. « La recherche sur les ours montre qu’ils survivent bien quand ils sont réintroduits au bon endroit et dans de bonnes conditions », précise-t-il. Le parc choisira un emplacement isolé avec où la nourriture est abondante pour relâcher les trois ours.