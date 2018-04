Nous ne savons pas pour l'instant de quel type d'arme il s'agirait ni dans quelles circonstances Bernardo l'aurait obtenue et à dans quel dessein.

Condamné à la prison à vie en 1995, le meurtrier notoire est emprisonné au pénitencier de Millhaven, près de Kingston, où il est en isolement cellulaire dans une aile spéciale.

Ken et Barbie

Surnommés Ken et Barbie pour leur jeune et belle apparence, Bernardo et son épouse à l'époque, Karla Homolka, sont des criminels bien connus en Ontario. Bernardo a été reconnu coupable de l'enlèvement, du viol et du meurtre de deux adolescentes, Kristen French et Leslie Mahaffy, au début des années 1990 dans le Niagara.

Il avait aussi drogué et violé la soeur d'Homolka, Tammy, qui est morte accidentellement après s'être étouffée en vomissant.

Quant à Karla Homolka, elle avait été condamnée à 12 ans de prison pour homicide involontaire, après avoir conclu une entente avec la Couronne. Elle avait accepté de témoigner contre son ex-mari en échange d'accusations réduites.