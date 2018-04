Dans la zone 16 seulement, qui s’étend de Natashquan à Pointe-des-Monts, les pêcheurs pourront utiliser des cordages de 11 mètres au lieu des 6,5 mètres comme prescrit dans les conditions de permis pour la saison 2018.

Les pêcheurs devront toutefois enrouler une partie du cordage afin que seulement 6,5 mètres flotte sur l'eau.

Cette mesure a été mise en place par le ministère pour éviter que les baleines noires ne s'empêtrent dans les engins de pêches.

Les pêcheurs quant à eux craignaient que le raccourcissement des cordages mette en péril la sécurité des marins.

Le directeur du secteur Côte-Nord à Pêches et Océans Canada, Andrew Rowsell, affirme que le ministère a été à l'écoute des préoccupations exprimées par les associations.

Andrew Rowsell, directeur secteur Côte-Nord pour Pêches et Océans Canada Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Mageau