Un texte de Philippe Grenier

Des photos publiées sur les médias sociaux montrent des routes abîmées par la fonte de la neige.

Un VTT sur une route creusée en partie par l'eau sur l'Île d'Entrée aux Îles-de-la-Madeleine. Photo : Ralph Josey

L'Île d'Entrée n'a pas de routes asphaltées et ce printemps est particulièrement dur pour les résidents.

Certains trous dans les routes de l'Île d'Entrée font tout près de 45 cm de profondeur. Photo : Ralph Josey

Pour Brian Josey, propriétaire d'une épicerie et d'un restaurant, « il est difficile de se déplacer dans la communauté ».

Brian Josey aimerait que la municipalité et le gouvernement investissent davantage pour les routes de l'Île d'Entrée aux Îles-de-la-Madeleine. Photo : Radio-Canada/Philippe Grenier

La municipalité doit apporter de la gravelle et des pierres pour remplir ces trous, c'est dangereux. Brian Josey, propriétaire d'une épicerie et d'un restaurant, Île d'Entrée

Le résident « se désole que personne n'[ait] rien fait à la Municipalité, malgré ces appels ».

Aux dires de Pauline Boudreau, qui demeure dans la même rue où est situé le CLSC, la situation est difficile pour les personnes âgées qui sont très nombreuses dans la communauté.

L'eau a détruit une partie de la route du CLSC à l'Île d'Entrée. Photo : Ralph Josey

« Il y a des gens qui viennent [chez nous] qui laissent leurs autos là, pour les plus jeunes et ils marchent au CLSC », a-t-elle observé.

Pauline Boudreau est propriétaire d'une épicerie à l'Île d'Entrée Photo : Radio-Canada/Philippe Grenier

Faut prendre des photos, mettre ça sur Facebook pour avoir quelque chose, c'est quoi là... Il faut qu'il se passe quelque chose. Pauline Boudreau, propriétaire d'une épicerie à l'Île d'Entrée.

Ils aimeraient avoir une solution durable pour éviter de revivre ce qu'ils affirment être le pire printemps pour leurs routes.

Pauline Boudreau aimerait voir un politicien, une fois de temps en temps, à l'Île d'Entrée. « Le monde veut savoir ce qui se passe ici, comment ça on a des chemins de même. C'est sûr, on ne veut pas des chemins en asphalte, on ne veut pas des chemins comme aux Îles-de-la-Madeleine. »

On veut des chemins qu'on peut voyager, c'est tout ce qu'on veut. Pauline Boudreau, propriétaire d'une épicerie à l'Île d'Entrée.

Réaction de la municipalité

Pour le maire, Jonathan Lapierre, cette situation est récurrente à ce temps-ci de l'année, et ce partout aux Îles-de-la-Madeleine et au Québec.

Jonathan Lapierre, maire des Îles-de-la-Madeleine. Photo : Radio-Canada/Philippe Grenier

« C'est extrêmement compliqué de les réparer à cette saison-ci puisque l'humidité est là, il n'y a pas de sécheresse, c'est difficile de travailler pour réparer ces routes-là », avance-t-il.

Les routes seront réparées plus tard, lorsque la température sera clémente. Jonathan Lapierre, maire des Îles-de-la-Madeleine

Un autre facteur est à prendre en considération pour lui, « une partie de la route n'est pas conforme, c'est-à-dire n'a pas la largeur requise pour être conforme et faire des travaux de drainage par exemple ».

Une route détruite par l'eau à l'Île d'Entrée aux Îles-de-la-Madeleine. Photo : Ralph Josey

Il explique cela parce qu'« une ou deux personnes sur l'Île d'Entrée s'entêtent et refusent depuis plusieurs années à céder ces terrains-là pour le bien de leur propre collectivité ».

Le député des Îles-de-la-Madeleine, Germain Chevarie, reconnaissait le mois dernier que la situation est préoccupante et qu’il faut améliorer l’état de la route à l’île d’Entrée.