Un texte et une vidéo de Denis Chamberland

Assise à la table de la salle à manger, Élise Kroeker dessine. À sa droite, un cartable et un bac à papier remplis de dessins. Sur la gauche, un porte-folio fait de deux grands cartons bleus sur lequel elle a dessiné des personnages et écrit, en gros, son nom.

Dessin d'Élise Kroeker Photo : Gabrielle Touchette

Il est facile de constater à travers l'objectif de ma caméra, la passion qu’a cette petite fille pour le dessin. Les lignes, les formes, les personnages apparaissent sur le papier avec une aisance presque déconcertante.

Des fois, je pense à quoi et comment je vais dessiner quelque chose et je le fais. J’ai mon propre style. Alors, c'est un peu facile. Élise Kroeker, artiste en herbe

Quand je lui demande si elle veut bien me montrer quelques-uns de ses dessins, son visage s’illumine. De son porte-folio en carton bleu, elle sort le dessin d’un visage qui a juste un œil et qui me fait penser à une œuvre de Picasso.

Élise Kroeker artiste en herbe Photo : Radio-Canada

À tour de rôle, elle sort des œuvres créées à partir de différents médias. Sur un carton noir, un visage au crayon blanc. Sur une grande feuille de papier, un gros arbre et un oiseau aux crayons pastel.

Ensuite, j’apprends qu’Élise a écrit et dessiné quelques livres sur des feuilles de papier.

Élise Kroeker avec son livre, « L'histoire des grenouilles Flipy et Max ». Photo : Radio-Canada

Et c’est avec fierté que la jeune Élise Kroeker me montre l’un des livres qu’elle a créés : L'histoire des grenouilles Flipy et Max.

Lors d'une exposition organisée pour Minipeg Art Party, en avril 2017, à laquelle elle a participé, deux de ses oeuvres ont trouvé preneur. Élise a aussi vendu une troisième oeuvre à une amie de la famille.

Élise Kroeker Photo : Instagram minipegartparty

Difficile de ne pas être émerveillé et charmé par son talent et son enthousiasme.