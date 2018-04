Bien que le nombre de kilomètres est élevé, le fait que ce soit une course à relais a balayé les réticences des élèves de l'École secondaire Hormisdas-Gamelin.

« C'est plus un travail d'équipe et là on peut s'encourager », assure Daymon Parsons, 13 ans. Il ne cache pas qu'il a un peu hésité à relever le défi.

Au nombre de kilomètres à courir s'ajoute le manque de sommeil, les participants devant se relayer pendant une course qui dure deux jours.

« On va manquer de sommeil. On va dormir comme une heure à chaque fois même pas, donc ça va être dure », reconnaît pour sa part David Myre, 14 ans.

Les écoles de l'Outaouais qui participent au Grand défi Pierre Lavoie Commission Scolaire Western Quebec

École polyvalente Le carrefour

École secondaire du Versant

Hormisdas-Gamelin

Polyvalente de l’Érablière

Mais les élèves jugent que l'esprit d'équipe va les aider à se motiver.

« C'est sûr que certaines journées, ça nous tente pas d'être ici, mais vu qu'on est tout le monde ensemble, ça nous encourage à être encore plus forts », estime Olivier Léger, 17 ans.

Les jeunes réussissent aussi à entraîner leur famille dans la préparation du défi.

« Quand j'ai commencé à courir il y a beaucoup de membres de ma famille qui ont dit : "Moi-même, je vais me mettre en forme" », Juliette Michaud, âgée de 16 ans. « Parfois, ils vont courir ou marcher, donc oui, ça fait une grande différence. »

Vendredi matin, les élèves ont courru chacun 17 kilomètres, soit un total de 782 kilomètres pour l'équipe.

C’est parti pour un 17 km de course 🏃‍♀️ pour ces jeunes de l’école secondaire Hormisdas-Gamelin @lesmatinsdici #iciottgat #LEGDPL pic.twitter.com/LoGSvYJq1D — Claudine Richard (@ClaudineRichard) 13 avril 2018

Avec les informations de Claudine Richard