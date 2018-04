Le premier ministre Brian Gallant en a fait l’annonce vendredi matin à Saint-Jean. Le recrutement de ces spécialistes, a-t-il dit, permettra « d’améliorer la prestation et l’accessibilité des soins de santé » dans la province.

Présent à l’annonce, le président de la Société médicale du Nouveau-Brunswick, le Dr Dham Singh a ajouté que les nouveaux spécialistes permettront aussi « d’offrir aux médecins un meilleur équilibre travail-vie personnelle puisque les pénuries actuelles peuvent créer des pénuries au niveau de la charge de travail ».

La répartition des médecins dans la province se fera selon les postes qui sont vacants, actuellement, et les priorités établies par les réseaux Vitalité et Horizon et par le ministère de la Santé, a précisé le gouvernement.

L’embauche des spécialistes représente une dépense supplémentaire annuelle de 31 millions de dollars pour le gouvernement.

Il a l’intention de les recruter au cours de l’année financière en cours, à commencer par un cardiologue à l’hôpital de Saint-Jean, où Brian Gallant faisait l’annonce.

