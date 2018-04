« Les municipalités perdent une somme d’argent importante annuellement à cause d’amendes impayées », écrit la mairesse Nancy Wilhelm-Morden dans une lettre envoyée au procureur général de la province, David Eby.

« S’associer avec la province et la ICBC pour récupérer l’argent des amendes en souffrances aiderait à générer des revenus additionnels autres que ceux des recettes fiscales pour la ICBC et les municipalités et assurer des tarifs équitables pour tous », y fait-elle aussi valoir.

Cette lettre fait partie d’une résolution proposée par Whistler. La ville espère que l’idée gagnera du terrain dans d’autres municipalités de la province.

Selon cette résolution, les contraventions impayées devraient être remboursées quand les conducteurs renouvellent leurs immatriculations ou leurs assurances à la ICBC.

Elle suggère que toutes les municipalités profiteraient des sommes ainsi amassées et qu’elles pourraient être partagées avec la ICBC.

Selon le document, 6 millions de dollars sont dus à la Ville de Vancouver en raison des contraventions impayées. Ce montant s’élève à plus de 1,8 million de dollars à Kelowna pour les contraventions de stationnement émises dans les cinq dernières années.

CBC a contacté la province et la ICBC pour qu’elles commentent, mais n’a pas reçu de réponse avant l’heure de tombée.

Avec des informations de Jon Hernandez CBC