L'autre affiche, entre Liverpool et l'AS Roma, sera une reprise de la finale de 1984 gagnée par les Anglais. Les matchs auront lieu les 24 et 25 avril (aller) et 1er et 2 mai (retour). La finale se jouera à Kiev, en Ukraine, le 26 mai.

L'ex-Ballon d'or Andrei Shevchenko, préposé au tirage, a donc eu la main lourde. Le Bayern et le Real, c'est 17 titres de Ligue des champions à eux deux, dont 12 pour le club de Madrid, un record en C1.

Le Real est actuellement porté par son extra-terrestre Cristiano Ronaldo, sur qui le temps ne semble pas avoir d'effet. À 33 ans, il en est à 15 buts cette saison en C1, ce qui porte son total à 120 en 150 matchs de la plus prestigieuse compétition de clubs.

Ce tirage au sort est tombé presque au même moment où le Bayern a choisi son futur entraîneur pour la saison prochaine, Niko Kovac, qui tient le même rôle à Francfort.

Le technicien en ce moment aux commandes du Bayern, Jupp Heynckes, rêve de partir avec un nouveau sacre européen, lui, l'homme du triplé historique en 2013 (Ligue des champions, Bundesliga, Coupe d'Allemagne).

Sur le papier, la Roma semble l'équipe la plus faible, mais Liverpool devra se méfier. Le Barça de Lionel Messi, éliminé 3 à 0 en quart retour après avoir gagné l'aller 4 à 1, a appris cette semaine à ses dépens le sens du mot « rimonta » (remontée).