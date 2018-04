C'est ce que les représentants des fonds auxiliaires de Zenon Park, de Ponteix, de Saskatoon, de Prince Albert et de Regina veulent prouver cette année. Radio-Canada suit de près leurs activités.

Jeudi 19 avril

De 16 h à 19 h, l'Association fransaskoise de Zenon Park (AFZP) vendra des bulbes et des fleurs dans ses locaux, au 755, rue Principale, au profit de son fonds auxiliaire.

Les jardiniers, experts comme novices, n'ont plus qu'à espérer que le printemps pointe le bout du nez! Des bénévoles liés au Fonds de l'AFZP seront aussi sur place pour faire des appels et solliciter des dons. La Fureteuse fransaskoise, Nicole Lavergne-Smith, sera à Zenon Park pour l'occasion et diffusera une intervention en direct dans la page Facebook d'ICI Saskatchewan pendant la vente.

Dimanche 22 avril

La Société historique de la Saskatchewan (SHS) organise pour sa part un dîner communautaire au Centre culturel Royer de Ponteix après la messe du dimanche pour son Fonds du patrimoine culturel et historique fransaskois. L'animateur des réseaux sociaux, François Dubé, diffusera une intervention en direct dans la page Facebook d'ICI Saskatchewan.

Vendredi 27 avril

La Fédération des francophones de Saskatoon accueillera au Relais l'émission de radio Pour faire un monde, qui sera diffusée en direct de 15 h 30 à 18 h, avec Doris Labrie et toute son équipe. Une place de choix sera réservée aux activités de la semaine du Francothon pendant l'émission. Le public est attendu au 308, 4e Avenue Nord, pour participer au 5 à 7 et à la soirée karaoké qui suivra.

À 19 h, Doris Labrie troquera son micro radiophonique pour la caméra. L'émission spéciale sera diffusée en direct dans la page web du Francothon en webdiffusion et dans la page Facebook d'ICI Saskatchewan. On y parlera bien sûr des activités de Saskatoon, mais aussi du 5 à 7 et du centre d'appels qui seront à Prince Albert, car la Fureteuse fransaskoise, Nicole Lavergne-Smith, sera dans les locaux de la Société canadienne-française, au 425, 13e Rue Est, à Prince Albert. Profitez de son passage pour la rencontrer!

Samedi 28 avril

Trois webdiffusions animées par Elsie Miclisse et diffusées en direct dans notre page web Francothon et dans la page Facebook d'ICI Saskatchewan à 13 h, à 15 h et à 17 h, permettront de suivre de près l'évolution de la collecte de fonds pendant le dernier rassemblement.

DANSE

De 11 h à 15 h, la Société historique de la Saskatchewan présentera un atelier de danse traditionnelle animé par Guy Verrette à la Maison de Radio-Canada.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article" L'atelier de danse du Francothon 2018

PEINTURE EN FAMILLE

De 13 h à 16 h, le Centre éducatif Gard'Amis invite les adultes à participer à un après-midi de peinture, agrémenté de vins et fromages, dans la galerie de la Maison de Radio-Canada, à Regina. Les enfants de 4 ans et plus pourront donner un coup de main à leurs parents pour la peinture ou profiter du service de garde sur place. Vous pouvez vous inscrire à l'avance en communiquant avec le Centre éducatif Gard'Amis par téléphone ou dans leur page Facebook.

CAUSERIE

De 16 h à 19 h, la communauté fransaskoise est invitée à la Maison de Radio-Canada pour échanger et souligner les dernières heures de la campagne du Francothon 2018. La cantine Bonne bouffe de l'École Monseigneur de Laval vendra de la nourriture.

Bien sûr, une campagne de financement qui veut rapporter gros doit aussi compter sur des bénévoles hors pair dans des centres d'appels pour recueillir les dons au téléphone ou en ligne. Ces sont les incontournables d'une grande opération comme le Francothon.