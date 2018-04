L'auteure-compositrice-interprète québécoise a offert devant une salle comble un spectacle qui a réjoui les francophones présents. En chantant des chansons de ses albums anciens et récents, Laurence Jalbert a voulu être totalement en harmonie avec les styles de musique qui ont bercé son enfance, le folk country et le country western.

J'ai deux musiciens extraordinaires, un sonorisateur qui prend nos sons de mandoline, de guitare, de voix, qui amène ça, qui fait transcender ça tellement loin. Laurence Jalbert, artiste

Présenté par le Réseau des diplômés de l'USB, ce spectacle pourrait être le début d'une tradition, selon le directeur du Bureau de développement et des communications de l'USB, Louis St-Cyr.

Je tente de faire une nouvelle tradition, avec une série de spectacles au moins une fois par année. L'année dernière, on a été chanceux, on a eu la belle visite de Zachary Richard, Ce soir, c'est Laurence Jalbert. Louis St-Cyr, directeur du Bureau de développement et des communications

Selon Louis St-Cyr, il n’est jamais facile de choisir des artistes pour ces spectacles. Ces derniers s'adressent aux étudiants et au personnel de l'Université ainsi qu'aux anciens diplômés. On cherche alors à offrir une programmation qui attire à la fois les étudiants actuels et les adultes plus âgés, un pari réussi par Laurence Jalbert.

Certains étudiants sont venus voir l'artiste sur scène avec leurs parents, qui, eux, connaissent bien les chansons. Selon eux, cela a été une belle sortie en famille appréciée par tous.

Laurence Jalbert en prise de son dans la salle Martial-Caron à l'Université de Saint-Boniface. Photo : Radio-Canada/Caroline Touchette

Andrina Turenne au micro avant le concert de Laurence Jalbert à l'Université de Saint-Boniface. Photo : Radio-Canada/Caroline Touchette