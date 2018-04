Un texte de Gavin Boutroy

Les deux conférenciers étaient les avocats Roger Bilodeau et Alain Hogue. Ce dernier a raconté à un public d’une vingtaine de personnes au Centre du patrimoine comment il a défendu Georges Forest lorsque ce dernier a contesté une contravention écrite uniquement en anglais.

Cette cause a mené à la décision de la Cour suprême selon laquelle la loi de 1890 qui établissait l’anglais comme unique langue officielle du Manitoba était inconstitutionnelle.

Me Bilodeau s’est penché sur l’histoire du fait français au Manitoba et le rôle qu’il a joué dans cette histoire. Il a pour sa part contesté un excès de vitesse rédigé en anglais et fondé sur des lois uniquement en anglais. Cela a mené à un jugement important sur la validité des lois manitobaines uniquement anglophones.

Lors de la conférence, le nouveau livre de Claude de Moissac, Georges Forest : 1924-1990 (Éditions des Plaines) a été lancé. Il vise à rendre l’histoire de Georges Forest accessible au grand public. Une traduction anglaise sera publiée dans les mois à venir.

Mise à jour sur le monument

« Nous avons une conception du buste, mais malheureusement le sculpteur choisi [Miguel Joyal] n’a pas donné ce qu’on attendait. Donc pour l’instant tout est en suspens parce qu’on lui demande de faire des retouches », explique le président du comité du monument Georges-Forest, Marcien Ferland.

En échange d’un versement unique de 3000 $ à Ville, celle-ci s’engage à entretenir et embellir le site. Pour le moment, le comité a prélevé environ 35 000 $ sur les 50 000 $ nécessaires pour terminer le projet, dont une subvention de 25 000 $ de la Ville.

L’inauguration est prévue pour le 13 juin. M. Ferland admet toutefois qu’il se pourrait que la date de dévoilement soit repoussée en raison des retouches du sculpteur.