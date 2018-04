La vidéo en question est devenue virale et a même mené à une mise en garde du maire John Tory.

Graeme Boyce a filé l'animal qui tournait adroitement la poignée avec ses pattes d'en avant.

« Je me suis dit qu'il était pas mal effronté, en plein jour comme ça, dans une rue passante, raconte-t-il. J'ai pensé qu'il n'y arriverait pas... c'est à l'épreuve des ratons. Quelques secondes plus tard, il tournait la poignée et se servait à souper. »

Le raton s'est accroché aux parois avec ses pattes d'en arrière pour atteindre le sac qui se trouvait dans le fond du bac. « Il avait certainement déjà fait ça, ajoute M. Boyce. Il était très bon. »

Un contenu vidéo est disponible pour cet article" Un raton laveur débrouillard

En 2015, les nouveaux bacs verts, plus solides et munis d'une poignée qui peut être verrouillée, avaient été présentés aux Torontois en comme une solution au problème des ratons laveurs qui faisaient basculer les conteneurs et répandaient leur contenu.

Certains résidents étaient sceptiques.

Le maire de Toronto, John Tory, fait valoir que 450 000 bacs verts ont été distribués aux Torontois.

Il soutient que les plaintes viennent souvent du fait qu'une pièce est mal vissée ou encore que le bac est défectueux.

Le maire John Tory pense qu'il vaut mieux ne pas diffuser certaines informations... Photo : La Presse canadienne/Frank Gunn

M. Tory ajoute toutefois avec humour qu'il ne faut pas faire circuler la vidéo, pour éviter que la technique se répande parmi les populations de ratons laveurs.

Le Code criminel, prévient-il, prévoit des sanctions pour ceux qui pactisent avec l'ennemi.