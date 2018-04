Un texte de Jocelyn Corbeil



Glencore injecte 500 000 dollars sur cinq ans afin de permettre aux chercheurs de l'UQAT d'élaborer le meilleur scénario pour la réhabilitation du parc à résidus Quémont 2, situé près du golf Noranda.



Ce partenariat devrait permettre de générer plus de 2 millions de dollars en projets de recherche.



La Fonderie Horne de la minière Glencore souhaite connaître les propositions des chercheurs de l'UQAT pour la restauration du parc qui arrivera en fin de vie vers 2022.



Le savoir des gens de l'UQAT est très développé et on veut utiliser ces gens-là pour penser différemment les techniques de restauration des sites qui existent présentement, explique le directeur général de la Fonderie Horne, Claude Bélanger.

Collaboration

Des professeurs et des étudiants de l'Institut de recherche en mines et en environnement puis de l'Institut de recherche sur les forêts de l'UQAT effectueront ces démarches sur le terrain.



« On va s'intéresser dans un premier temps à l'hydrogéologie, ensuite à la restauration, puis à la naturalisation, en s'assurant qu'il y a des végétaux qui puissent prendre place à cet endroit. C'est un projet qui va s'étaler sur plusieurs années », souligne pour sa part Manon Champagne, vice-rectrice intérimaire à l'enseignement, à la recherche et à la création à l'UQAT.

Un modèle pour les minières



Ces recherches pourraient éventuellement servir à d'autres minières, selon Vincent Cloutier, professeur à l'Institut de recherche en mines et en environnement à l'UQAT.

L'objectif, c'est d'en arriver à développer des stratégies pour contribuer à mieux restaurer d'autres sites, toujours en considérant qu'il n'y aura pas une recette miracle pour l'ensemble des sites. Vincent Cloutier

Avec la fin de vie du parc Quémont 2, les résidus de la Fonderie Horne seront acheminés vers le parc Noranda- 5.