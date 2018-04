Avec les informations de Boualem Hadjouti



Plus d'une quarantaine d'activités sont au programme cette année.



« L'objectif est de répertorier les activités afin d'éviter le dédoublement des événements », explique Tommy Auger-Cadieux, qui fait partie du comité organisateur.



« C'est aussi un moment de l'année ou il y a beaucoup d'activités. On a tous les spectacles de fin d'année, que ce soit ceux de l'école de danse, de l'école de musique, de l'harmonie, de la gymnastique, ou encore les soirées L’heure du conte, etc. On termine ça avec la Journée de la famille qui va avoir lieu le 16 juin », dit-il.

L’implication



Depuis six ans, une famille d'honneur est appelée à être porte-parole de l'évènement.



L'objectif est de mettre au premier plan son implication dans la communauté.



Cette année, c'est la famille Vachon-Riopel qui a été choisie, au grand bonheur de la mère Mélanie Riopel. « C'est un honneur pour nous, je trouve ça le fun », a affirmé Mélanie Riopel.

« On est une famille qui s'implique beaucoup, autant mon mari que moi. On essaie d'inculquer ça à nos enfants, de faire partie de cet évènement-là et d'être la famille d'honneur. Je trouve qu'en plus c'est de montrer à nos enfants que c'est valorisant de faire du bénévolat et de s'impliquer au sein de la communauté », mentionne Mélanie Riopel.