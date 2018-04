Bernard Richard était parti à l’autre bout du pays, en Colombie-Britannique, depuis 2016, où il était représentant de l’enfance. Il a annoncé cette semaine son retour au Nouveau-Brunswick, seulement un peu plus d’un an après le début de son mandat qui devait durer cinq ans.

Son retour est motivé par une requête des chefs autochtones du Nouveau-Brunswick. En novembre dernier, ceux-ci lui ont demandé de devenir conseiller pour un regroupement d’agences travaillant auprès des enfants des Premières Nations.

« Il y a des problématiques difficiles et on m’a offert d’aider à faire une différence chez moi, au Nouveau-Brunswick », assure celui qui a été défenseur des enfants et de la jeunesse de la province jusqu’en 2011.

À une époque, nous pensions que nous savions quelles étaient les réponses à tout ce qui, à notre avis, ne convenait pas aux peuples autochtones du Canada. Bernard Richard

L’objectif, explique-t-il, est donc d’assurer la protection des enfants autochtones tout en respectant l’histoire, les pratiques et les traditions de leur culture.

Pour ce faire, il travaillera sous la direction du chef George Ginnish, de la Première Nation d'Eel Ground dans le nord du Nouveau-Brunswick.

Avec les informations d'Elizabeth Fraser