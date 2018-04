Même si une motion du Parti québécois réclamant une commission d'enquête publique a été adoptée mercredi matin à l'Assemblée nationale et qu'elle dit comprendre le besoin que ressentent certains citoyens de l'obtenir, la mairesse de Lac-Mégantic a réitéré jeudi que sa priorité demeurait la voie de contournement.

On a compris hier que ça va bien au-delà de Lac-Mégantic et je pense que nous, à ce titre, on n'a pas besoin d'ajouter de la pression. Le gouvernement en a suffisamment. On va mettre nos énergies sur la voie de contournement. Julie Morin, mairesse de Lac-Mégantic