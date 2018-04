Qu’elles nous aident à guérir nos amours adolescentes ou à rythmer nos exercices quotidiens, les chansons et la musique marquent de leurs notes toutes les pages de notre vie.

Le Médiathon de Radio-Canada s’associe cette année au 100 NONS et présente le 19 avril une émission de trois heures, au cours de laquelle les animateurs Geneviève Murchison, Denis-Michel Thibeault et Alpha Toshineza parleront musique et chansons en compagnie d’invités et d’artistes.

Alpha Toshineza, Denis-Michel Thibeault, Geneviève Murchison animent le médiathon. Photo : Radio-Canada

Que ferions-nous sans la musique? Le Médiathon vous en mettra plein les oreilles, en direct de la salle Jean-Paul-Aubry du Centre culturel franco-manitobain. Vous pourrez le suivre sur toutes les plateformes d’ICI Manitoba : web, télévision et radio. Dans les médias sociaux, vous aurez droit aux coulisses du Médiathon et aux meilleurs moments.

Une programmation sur mesure Les artistes défileront tour à tour sur la scène. Première heure : Edmond Dufort

Nicole Brémault et Jérémie Brémault Deuxième heure : Les Chiens de prairie (Lauréats de La Chicane électrique 2018

Gérald Laroche Troisième heure :

Haley Carr et Denis Vrignon-Tessier (Duo deFranco Roots)

Andrina Turenne

Édouard Lamontagne

Des témoignages touchants

Plus d’une quinzaine d’invités viendront raconter comment le 100 NONS s’est imposé dans leur vie. Ils discuteront de l’importance d'investir dans la musique et le 100 NONS.

Le 100 NONS collecte des fonds pour financer des programmes destinés à la relève en musique.

Le Médiathon aura lieu le 19 avril, à compter de 16 h.

Cette collecte de fonds est destinée au 100 NONS. Donnez généreusement ou contactez le 1 204 233-ALLÔ

Le Médiathon 2018 est organisé en partenariat entre ICI Manitoba et le 100 NONS.