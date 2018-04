Un texte de Patrick Henri

Si on comparait la saison des Oilers à une année scolaire, l’équipe devrait probablement reprendre son année car dans bien peu d’aspects du jeu elle obtient une note de passage.

Individuellement, quelques joueurs ont eu de bons résultats, mais ils sont peu nombreux.

Gardiens de but

Al Montoya : C

Contrat : 1 062 500 $ - Échéance : 2018-2019 (une saison)

Il a obtenu cinq départs où il a accordé 21 buts. Il a été meilleur quand on a fait appel à lui pour remplacer Cam Talbot. Il n'a, à ce moment, accordé que deux buts en quatre matchs. Même s’il est encore sous contrat, son retour est peu probable.

Dylan Larkin et Cam Talbot Photo : Getty Images/Codie McLachlan

Cam Talbot : C-

Contrat : 4 166 667 $ - Échéance 2018-2019 (une saison)

Pour connaître du succès, une équipe doit compter sur un gardien numéro un qui est plus que moyen. Talbot est meilleur que ce qu’il a montré cette saison. La saison passée, il rebondissait de façon spectaculaire après chaque contre-performance. Pas cette saison. Il doit être meilleur face au premier lancer de l’adversaire, dans les cinq premières minutes d’un match et en infériorité numérique.

Laurent Brossoit : D

Contrat : 750 000 $ - Joueur autonome sans compensation

On lui a offert la chance de s’illustrer lors de la blessure de Cam Talbot en début de saison. Il n’a pas été en mesure de la saisir. Il n’est plus considéré comme étant le gardien d’avenir de l’équipe.

Défenseurs

Darnell Nurse : B

Contrat : 863 333 $ - Joueur autonome avec compensation

Il a été le plus constant des défenseurs de l’équipe. Plus responsable que l’an passé en défense, il a passé en moyenne 22:14 par match sur la patinoire. En 2016-2017, son temps d’utilisation était de 17:01 par rencontre. En janvier, il a prouvé qu’il pouvait contribuer à l’attaque en marquant quatre buts en quatre rencontres, mais il n’a pas inscrit de filet lors des 36 matchs suivants.

Le défenseur Adam Larsson des Oilers met en échec Sean Monahan des Flames Photo : La Presse canadienne/JASON FRANSON

Adam Larsson : B-

Contrat : 4 166 667 $ - Échéance : 2020-2021 (trois saisons)

Il a connu une moins bonne saison que l’an passé et il a dû jouer malgré la mort subite de son père, venu le visiter à Edmonton. Ses statistiques sont néanmoins excellentes. On le retrouve au sixième rang de la Ligue nationale de hockey (LNH) pour le nombre de mises en échec, malgré une absence de 19 matchs. L’excellente saison qu’a connu Taylor Hall a fait ombrage à la qualité de son jeu, car les comparaisons entre les deux joueurs sont et seront toujours présentes.

Kris Russell : C

Contrat : 4 000 000 $ - Échéance : 2020-2021 (trois saisons)

Il est responsable d'une partie des succès des Oilers en infériorité numérique. Pour une troisième fois en quatre saisons, il a pris le premier rang de la LNH pour les lancers bloqués, en réussissant 223.

Matt Benning : C

Contrat : 925 000 $ - Joueur autonome avec compensation

Il a connu un début de saison horrible avant de voir les choses se replacer peu à peu. Il doit jouer de façon plus constante. Il a pris le deuxième rang des marqueurs en défense chez les Oilers, mais ce n’est pas pour ses qualités offensives qu’il fera carrière dans la LNH.

Andrej Sekera : C-

Milan Lucic (gauche) et Andrej Sekera (centre) Photo : Getty Images/Harry How

Contrat : 5 500 000 $ - Échéance : 2020-2021 (trois saisons)

Son absence en début de saison est souvent citée, avec raison, comme étant l'une des principales raisons des insuccès de l’équipe. À son retour, il n’était pas l’ombre de lui-même. Sa contribution offensive est passée de 0,4 point par match lors des deux dernières saisons, à 0,22 cette année. Avec un différentiel de -15, il égale sa pire performance en carrière.

Yohann Auvitu : C-

Contrat : 700 000 $ - Joueur autonome sans compensation

Il n’a jamais vraiment eu la chance de montrer ce qu’il pouvait faire. Pour chaque erreur flagrante en défense, il semblait se reprendre avec un beau jeu offensif.

Oscar Klefbom : D

Le défenseur des Oilers, Oscar Klefbom Photo : Getty Images/Christian Petersen/

Contrat : 4 167 000 $ - Échéance : 2022-2023 (cinq saisons)

Saison très décevante pour celui qui est considéré comme le défenseur numéro un de l’équipe. Il a joué en dépit d’une blessure toute la saison, mais cela ne justifie pas tout. Il a inscrit un seul but et récolté cinq aides en avantage numérique. Son différentiel est de -12, l'un des pires de l’équipe.

Les autres défenseurs :

Ethan Bear : Il a passé le test et a démontré qu’il pourra devenir un bon défenseur dans la LNH. Les Oilers devraient le laisser jouer une autre saison dans la Ligue américaine.

Eric Gryba : Son manque de vitesse et ses lacunes en défense lui ont coûté son emploi dans la LNH.

Keegan Lowe : Il a connu une excellente saison dans la Ligue américaine, mais n’a pas d’avenir à la ligne bleue des Oilers.

Attaquants :

Connor McDavid : A

Contrat : 12 500 000 $ - Échéance : 2025-2026 (huit saisons)

Même si l’équipe a terminé au 23e rang et même s’il a joué avec une douzaine d’ailiers différents au cours de la saison, Connor McDavid a terminé au premier rang des marqueurs de la LNH. La performance de l’équipe en supériorité numérique lui coûte sa note parfaite. Il doit aussi continuer à travailler pour obtenir de meilleurs résultats dans le cercle des mises en jeu (41,4%)

Une belle complicité existe entre Ryan Nugent-Hopkins et Connor McDavid Photo : Getty Images/Derek Leung

Ryan Nugent-Hopkins A-

Contrat : 6 000 000 $ - Échéance : 2020-2021 (trois saisons)

Celui dont le nom circule dans les rumeurs de transaction depuis un an a égalé sa meilleure saison au chapitre des buts et a connu sa deuxième meilleure en terme de points par match. Il était en voie de connaître sa meilleure saison avant d’être blessé à la cage thoracique. Utilisé comme ailier aux côtés de Connor McDavid en fin de saison, il a prouvé sa valeur. Peter Chiarelli a dit qu’il fera ce qu’il faut pour le garder au sein de l’équipe, malgré son salaire.

Leon Draisaitl : B

Contrat : 8 500 000 $ - Échéance : 2024-2025 (sept saisons)

Soixante-dix-sept joueurs ont passé plus de temps que lui sur la patinoire avec l’avantage d’un homme. Il a pourtant terminé au 163e rang des marqueurs en avantage numérique. Cela signifie qu’en moyenne plus de cinq joueurs de chacune des équipes de la LNH ont récolté plus de points que ses 11 points. Il a tout de même connu une bonne saison et a démontré qu’il pouvait jouer sans Connor McDavid. Il sera encore meilleur quand l’équipe lui aura trouvé un ailier droit.

Jujhar Khaira et Brett Lernout Photo : La Presse canadienne/JASON FRANSON

Jujhar Khaira : C+

Contrat : 675 000 $ - Échéance : 2018-2019 (une saison)

Il a finalement saisi la chance qui lui a été offerte de montrer ce qu’il pouvait apporter à l’équipe. Il est robuste, responsable en défense et il peut contribuer à l’attaque à l’occasion. De plus, il peut jouer au centre ou à l’aile. Sa polyvalence est un grand atout. Il est devenu l'homme de confiance de McLellan en désavantage numérique après le départ de Letestu.

Mike Cammalleri C

Contrat : 1 000 000 $ - Joueur autonome sans compensation

Un joueur en fin de carrière qui a rendu quelques services aux Oilers. Le plus grand d’entre eux a été de les débarrasser de Jussi Jokinen.

Ryan Strome : C

Contrat : 2 500 000 $ - Joueur autonome avec compensation

Il ne fallait pas s’attendre à ce qu’il marque autant de buts que Jordan Eberle. Il a tout de même connu la deuxième meilleure de ses cinq saisons dans la LNH. Depuis le départ de Mark Letestu, il a été avec Khaira l’attaquant le plus utilisé à court d’un homme. Dans les 19 derniers matchs, les Oilers n’ont accordé que cinq buts en 51 occasions, pour un excellent taux de succès de 90,2%.

Jesse Puljujarvi Photo : La Presse canadienne/Jason Franson

Jesse Puljujarvi : C

Contrat : 925 000 $ - Échéance : 2018-2019 (une saison)

Son adaptation se poursuit tranquillement. Plutôt que de le comparer à Auston Matthews, Patrick Laine et Pierre-Luc Dubois, sélectionnés juste devant lui au repêchage de 2016, il serait plus approprié de le comparer à Dylan Strome (3e), Pavel Zacha (6e) et Timo Meier (9e), des choix de 2015. Les trois joueurs ont aussi mis du temps à s’imposer, mais personne n’a jeté l’éponge dans leur cas.

Pontus Aberg : C

Contrat : 650 000 $ - Échéance : 2018-2019 (une saison)

Il a été utilisé au sein du premier trio, mais ce n’est clairement pas là qu’il peut être le plus utile aux Oilers. Un bon joueur de soutien, qui ne coûte pas trop cher pour la prochaine saison.

Drake Cagiula : C-

Contrat : 925 000 $ - Joueur autonome avec compensation

Les attentes envers lui étaient plus élevées cette saison. Il est passé d’une saison de sept buts à une de 13, mais il n’a récolté que deux points de plus qu’à sa saison recrue, malgré sept matchs de plus.

Anton Slepyshev : C-

Contrat : 925 000 $ - Joueur autonome avec compensation

Il a raté le début de la saison en raison d’une blessure. À son retour, les Oilers auraient dû l’envoyer quelques jours dans la Ligue américaine, mais ils ont préféré le lancer dans l’action. Il n’a pas bien répondu aux attentes. Pas un mauvais joueur, mais un changement d’air lui serait sans doute bénéfique.

Zack Kassian C-

Contrat : 1 950 000$ - Échéance : 2019-2020 (deux saisons)

Même s’il s’avère être un joueur d’impact au sein du quatrième trio, il n’a pas semblé jouer avec la même hargne que l’an passé. Il n’a pas marqué lors des 24 premiers matchs de la saison

Milan Lucic : D +

Milan Lucic a connu une saison très difficile Photo : La Presse canadienne/Larry MacDougal

Contrat : 6 000 000 $ - Échéance : 2022-2023 (cinq saisons)

Son évaluation doit tenir compte de son contrat. Il n’a pas livré les résultats attendus d’un joueur dont le salaire annuel est de six millions. Même s’il joue un rôle important dans le vestiaire et même s’il est robuste (deuxième dans la LNH avec 254 mises en échec), il ne peut se contenter de marquer 10 buts dans une saison.

Iiro Pakarinen : D

Contrat : 725 000 $ - Joueur autonome avec compensation

Un bon guerrier, mais comme il en existe plusieurs autres. Il n’a eu aucun impact au sein de l’équipe cette saison.

Les autres attaquants

Ty Rattie : Avec neuf points en 14 parties, il force un peu les Oilers à lui offrir un nouveau contrat pour la prochaine saison.

Kailer Yamamoto : Il a connu un camp d’entraînement incroyable, ce qui lui a valu un essai de neuf matchs dans la LNH. Prêt à aller chez les professionnels l’an prochain, il devrait passer la saison dans la Ligue américaine.