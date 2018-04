Du 23 au 28 avril, Radio-Canada présentera cinq webdiffusions dans le cadre du Francothon 2018. Les émissions spéciales diffusées en direct de Regina ou de Saskatoon seront consacrées aux activités de financement en cours et aux bénévoles qui s'investissent dans leur Francothon en s'activant pour joindre le plus de donateurs possible.