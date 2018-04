Un texte de Lyne-Françoise Pelletier

Les arénas Lambton et Don Mills Civitan sont desservis par le transport en commun et peuvent accueillir une centaine de personnes chacun.

Chaque site dispose de suffisamment de douches et de toilettes et les animaux de compagnie y seront autorisés. Des repas et des services pour orienter les personnes y seront aussi offerts pendant quatre mois.

Tous les autres refuges temporaires, huit au total, demeurent ouverts jusqu'à nouvel ordre à leurs emplacement et capacité actuels, à l'exception de Margaret's sur la rue Dundas Est.

Des réparations doivent y être effectuées et le nombre de places passera de 110 à 50 d'ici le 15 avril.

Ça laisse une soixante de personnes dans la rue dimanche après-midi. Gaetan Heroux, travailleur social

Gaetan Héroux, travailleur social et militant de la Coalition anti-pauvreté de l'Ontario, estime que le plan de la Ville forcera 248 personnes à vivre et à dormir dans la rue.

Il y aura moins de places dans les refuges temporaires de la ville. De plus, le programme Out of the Cold, qui offre des espaces de repos l'hiver dans les sous-sols d'églises, se termine le 15 avril.

L'église All Saints ferme son programme d'hébergement temporaire pour les itinérants le 15 avril. Photo : Radio-Canada/Lyne-Françoise Pelletier

Selon Gaetan Héroux, les personnes qui sont sans abri au centre-ville ne feront pas un trajet de plus d'une heure en autobus pour se rendre dans un aréna à Scarborough ou à Etobicoke.

Nous avons besoin de refuges temporaires et permanents dans tous les quartiers de la ville. Joe Cressy, conseiller municipal

Le conseiller municipal, Joe Cressy, dit que la demande pour un espace de repos est sans précédent cette année. C'est une lutte constante, ajoute-t-il, mais la Ville fait tout en son pouvoir pour fournir un toit à ceux qui sont dans le besoin.