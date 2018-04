Les enseignants à la retraite représentent plus de 20 % du bassin de suppléants du District scolaire francophone Sud en 2018.

Parmi ceux-ci, Odette Richard. À 65 ans, elle est à la retraite depuis six ans, mais demeure active en faisant de la suppléance. « Je pourrais travailler pas mal, parce que comme vous savez il y a une pénurie et puis on est en grande demande. »

Elle travaille deux à trois jours par semaine. Le District scolaire francophone Sud l’appellerait plus souvent, mais un règlement provincial limite le nombre de journées de travail des enseignants retraités.

« On peut l'étaler sur toute l'année ou bien on pourrait faire des périodes de presque à temps plein, mais quand nos 80 jours sont écoulés il faut arrêter parce qu’ils vont suspendre notre pension », explique Odette Richard.

« Nous faisons des démarches auprès du gouvernement pour demander d'assouplir cette règle-là, souligne quant à elle la directrice du District, Monique Boudreau. On se retrouve avec une pénurie, une situation qui ne va pas se régler l'année prochaine. »

Une solution à long terme?

Les enseignants retraités qui font de la suppléance sont souvent des amoureux de l’éducation. Mais malgré tout, ils aimeraient parfois pouvoir dire non.

« Je me suis senti dans l'obligation d'accepter [...] quand ils t'appellent à la dernière minute et ils te disent “ on n'a pas trouvé personne d'autre “ », admet l’enseignant à la retraite Jean-Luc Poitras.

Chaque année, je me dis que je vais ralentir. Je vais cesser, mais comme vous savez, on a une pénurie d'enseignants donc ce n'est pas le temps d'arrêter. Jean-Luc Poitras, enseignant à la retraite et suppléant

Jean-Luc Poitras, enseignant à la retraite. Photo : Radio-Canada/Wildinette Paul

Pour ces retraités, la vraie solution passerait peut-être par une revalorisation de la profession auprès des jeunes.

D’après un reportage de Wildinette Paul