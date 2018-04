La cuisine traditionnelle avec Jehane Benoît

Impossible de parler de la gastronomie québécoise des années 1950 et 1960 sans mentionner le nom de Jehane Benoît. Cette pionnière de l’art culinaire vouera toute sa vie à sa passion pour l’alimentation.

Dans cet extrait de l’émission Place aux dames du 19 décembre 1956, Jehane Benoît propose aux téléspectateurs de faire « des choses très simples, avec les moyens du bord » : un gâteau aux fruits décoré et une tarte au suif (gras animal). Cette variante de la tarte au sucre fait partie des traditions culinaires des Canadiens français.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article" Place aux dames, 19 décembre 1956

Selon la gastronome, « ça se fait tout seul ». Il suffit de mélanger du sucre de pays, de la muscade, de la crème, sans oublier le gras de rognon de bœuf haché très fin!

Parce qu’en somme, pour faire de la cuisine, il faut user de son intelligence et il faut user de son nez. Jehane Benoît à « Place aux dames »

Les recettes minceur de Germaine Gloutnez

Tout comme Jehane Benoît, Germaine Gloutnez a été une des pionnières de la cuisine au petit écran. Dès 1953, elle participe à des émissions féminines telles que Rêve réalité, Place aux dames, La cuisine de la bonne humeur et Femme d’aujourd’hui.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article" Votre cuisine, madame, 2 décembre 1963

Dans les années 1960, elle présente des chroniques culinaires à Votre cuisine, madame. Dans cet extrait du 2 décembre 1963, Germaine Gloutnez prépare une recette de crème glacée et un gâteau des anges sans sucre.

Elle s’adresse à la femme soucieuse de sa ligne en proposant des desserts qui contiennent moins de gras et de sucre. Elle recommande de remplacer la crème par du lait évaporé et le sucre par un édulcorant.

Le gâteau des anges, vous savez comme moi, est un gâteau qui est très très sucré et pour que vous retrouviez sa saveur, il ne faut pas oublier d’ajouter Sucaryl. Germaine Gloutnez à « Votre cuisine, madame »

La maîtrise des techniques avec Henri Bernard

De 1979 à 1983, le professeur Bernard anime La fine cuisine d’Henri Bernard à la télévision de Radio-Canada. Les lundis, à 19 h, le pédagogue originaire du Pays basque transmet son savoir à la manière d’un cours. Il adapte les techniques classiques de la gastronomie française à la cuisine familiale.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article" La fine cuisine d’Henri Bernard, 12 novembre 1979

Dans cet extrait du 12 novembre 1978, le chef explique comment concocter des pommes de terre château, cuites au four, avec du beurre et un fond de veau. Il s’affaire ensuite à préparer un beurre à l’ail qui accompagnera une tranche de bœuf grillé.

La cuisine et l’humour de Sœur Angèle

De 1982 à 1985, Sœur Angèle participe à l’émission de variétés Allô Boubou. Sur le plateau, devant le public, elle y présente des recettes en lien avec les saisons et les fêtes. Fidèle au ton de l’émission, la chroniqueuse ne manque pas d’humour!

Un contenu vidéo est disponible pour cet article" Allô Boubou, 26 octobre 1983

À l’émission du 26 octobre 1983, elle concocte un dessert sur le thème de l’Halloween : la tarte à la citrouille. En compagnie de l’animateur et de la mascotte Boucane, la cuisinière s’affaire, sur le plateau, à la préparation de sa recette.

Sœur Angèle et Jacques Boulanger à Allô Boubou, en 1983 Photo : Radio-Canada/Jean-Pierre Karsenty

Elle précise qu’une fois séchées, les graines des courges se dégustent avec du sel et du beurre. « Là, je n’ai pas mis de beurre, parce que je voulais vous garder à la diète », dit sœur Angèle avec le sourire.

Les aliments locaux avec Josée Blanchette et Daniel Vézina

Après un générique d’ouverture coloré, les coanimateurs Josée Blanchette et Daniel Vézina présentent le concept de leur toute nouvelle émission, Olives et papayes. Cet extrait nous montre le premier épisode diffusé le 4 septembre 1995. Le chef Daniel Vézina y prépare des grillades mixtes d’agneau aux épices.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article" Olives et papayes, 4 septembre 1995

Cette émission culinaire mise sur une approche moderne. On souhaite mettre en valeur les produits locaux ainsi que les recettes d’inspiration internationale. On s’intéresse à une cuisine légère et santé en réduisant l’apport de beurre et de crème.

En parlant du jeune Daniel Vézina, Josée Blanchette le décrit comme un des « chefs de file de la nouvelle cuisine québécoise ».

Plus de 20 ans plus tard, Daniel Vézina occupe une place majeure dans la culture culinaire du Québec. Il fait d’ailleurs partie des finalistes du prix du public des Lauriers de la gastronomie québécoise.

Encore cette année, il coanime Les chefs! sur les ondes d’ICI Radio-Canada Télé aux côtés d’Élyse Marquis.