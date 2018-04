« Il y a encore de la neige et il adorait faire de la motoneige », a expliqué le père du jeune homme, Russell Herold, à la Presse canadienne.

« Nous allons juste faire un petit tour de motoneige et faire un feu de camp avec des amis », a-t-il ajouté, en expliquant que c’est ce que le jeune aurait voulu pour son anniversaire.

Adam Herold était le plus jeune membre de la Ligue de hockey junior de la Saskatchewan. Il avait seulement joué huit matchs avec les Broncos.

Avant de faire partie de l’équipe, il était capitaine de l’équipe des Pat Canadians de Regina, une équipe Midget AAA localisée près de Montmartre, en Saskatchewan. Adam Herold a décidé de jouer avec les Broncos pour avoir plus de temps à jouer sur la glace.

Le joueur Adam Herold (à gauche) pose avec Logan Hunter (au centre) et Xavier Labelle (à droite), ainsi que les deux filles de Rene Cannon, chez qui les trois joueurs logeaient. Adam Herold et Logan Hunter ont été tués dans l'accident survenu vendredi dernier. Photo : soumis par Rene Cannon

Lors d’un souper après un match, son père lui a dit à quel point il était fier de lui : « Je lui ai dit : "L’an prochain, tu seras dans la Ligue de hockey de l’Ouest et tu seras une vedette." »

Mais Adam Herold n’aura plus jamais la chance de rejouer une partie de hockey. Il n’aura plus l’occasion de jouer aux jeux vidéo avec ses amis, ou de sortir avec sa soeur aînée, Erin. Il ne pourra plus jardiner avec sa mère, Raelene.

« Il aimait jardiner avec sa mère, a témoigné son père. Les gens ne connaissent pas cette partie de lui. Il avait le pouce vert. »

Il aimait aussi chasser avec son père. « J’ai perdu mon meilleur ami », a dit Russell Herold.

Selon sa famille, il était amical. C’était « une vieille âme », qui aimait parler avec les adultes.

Adam Herold pose avec un trophée de son équipe de la saison régulière, les Pat Canadians de Regina. Photo : La Presse canadienne/Russell Herold

Les funérailles du jeune homme auront lieu vendredi à Montmartre, un village de moins de 500 habitants à l’est de Regina.

Adam Herold est mort vendredi lors de la collision entre un camion semi-remorque et l’autocar transportant l’équipe de hockey junior des Broncos de Humboldt. Sur les 29 personnes présentes dans l’autobus, 16 ont perdu la vie et 13 ont été blessées.