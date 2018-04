Un texte de Patricia Bitu Tshikudi

Selon le dernier rapport de la province sur l’état du VIH/SIDA, 128 nouveaux diagnostics de VIH ont été enregistrés en 2016 au Manitoba. Cela représente une augmentation de 23 % par rapport à 2015.

Selon le médecin hygiéniste à l’Office régional de la Santé de Winnipeg (ORSW), Dr Pierre Plourde, la majorité des nouveaux cas touchaient des personnes issues des communautés autochtones et noires de la province.

Chez les hétérosexuels, « on voit une augmentation [du VIH] chez les Autochtones et aussi chez les personnes immigrées qui sont réfugiées ou qui [proviennent] de pays où on a déjà un taux élevé de VIH », explique-t-il.

Un des facteurs de risque chez les Autochtones est la pauvretré, dit-il. Mais ce qui surprend encore plus dans ces données, ce sont les raisons qui expliquent cette hausse au sein de la communauté immigrante noire du Manitoba.

Il y en a qui arrivent non infectés, pensant qu'on est maintenant au Canada et que le VIH n'existe pas au Canada. Dr Pierre Plourde, médecin hygiéniste à l’ORSW

En 2016, 30 % des personnes nouvellement infectées par le VIH avaient été diagnostiquées à l'extérieur du Manitoba.

Pourcentage des diagnostiques de VIH faits à l'extérieur du Manitoba en 2016 Photo : Radio-Canada

Faux sentiment de sécurité

Selon Blandine Tona de l’organisme Sexuality Education Resource Center (CERC), « les gens se disent que c'est une maladie qui est restée en Afrique ».

Elle explique que l'image que l'on véhicule des personnes atteintes du VIH dans les pays africains est très différente de celle montrée au Canada. Ce décalage contribue selon elle à donner un faux sentiment de sécurité.

Il y a une personne ici, dans un atelier, il un peu moins d'un an, qui nous a challengés pour qu'on lui prouve que ce n'est pas uniquement une maladie qu'on a lancée en Afrique, raconte-t-elle. Il n'a jamais vu quelqu'un ici [...] qui ressemble aux personnes qui ont le sida en Afrique. Blandine Tona, coordonnatrice des programmes au CERC

Au lieu de stigmatiser une population déjà vulnérable, Blandine Tona croit qu’on devrait voir dans ces chiffres un signal, pour mieux cibler ces groupes culturels et leur offrir l’encadrement et l’information nécessaires.

Provenir de l'extérieur du pays contribue, selon Blandine Tona, à rendre certaines personnes vulnérables. « Vulnérables pourquoi? Parce qu'ils ne trouvent pas le même écho de prévention ici que dans les pays d'où ils viennent », dit-elle.

Pourcentage des personnes nouvellement infectées par le VIH au Manitoba, selon leur appartenance ethnique. Photo : Radio-Canada

Un constat que fait aussi Ken Bristow, séropositif. « Ça a disparu des radars. On ne voit pas de publicité à la télévision comme celles qu'on voit à propos du cancer ou du diabète », fait-il remarquer.

Un couteau à double tranchant

Grâce aux progrès de la science, il est maintenant possible de vivre presque normalement après avoir reçu un diagnostic de séropositivé.

Cette bonne nouvelle a peut-être aussi son mauvais côté, croit le Winnipégois. « C’est impossible de dire qu’une personne est séropositive seulement en la regardant », dit-il.

« Ce que je constate, c'est que pour les jeunes, ce n’est plus un gros problème. Ils se disent que s'ils sont infectés, ils n’ont qu’à aller voir un docteur, prendre des médicaments et le problème est réglé. Ils ne comprennent pas que c’est pour la vie. »

En 2016, les nouveaux cas d'infection au VIH touchaient les personnes de 30 à 40 ans au Manitoba. Les deux tiers des personnes nouvellement infectées étaient des hommes.