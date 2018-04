À quoi servent ces 10 fonds? Quelle est leur raison d'être? Qu'est-ce que vos dons leur permettent d'accomplir?

Fonds fransaskois

La Fondation fransaskoise puise chaque année 50 000 $ dans son fonds général, le Fonds fransaskois, pour appuyer des projets variés dans les communautés fransaskoises et offrir des bourses d’études aux finissants du secondaire et à des jeunes qui poursuivent leurs études postsecondaires en français.

Amasser 60 000 $ au Francothon, mission possible ou impossible? Suivez François Ébrottié, membre du conseil d’administration de la Fondation fransaskoise.

Fonds Centre éducatif Gard'Amis

Ce fonds aide à créer et à entretenir les infrastructures de la Coopérative Centre éducatif Gard’Amis. Sa directrice, Sylvie Gaudreault, fait la tournée de la nouvelle maison qui permettra au Centre éducatif d’accueillir plus d’enfants.



Le Centre éducatif déborde à Regina depuis plusieurs années. Une maison a été achetée à côté du Carrefour des plaines et des locaux d’origine de Gard’Amis pour pouvoir recevoir plus d’enfants. Les nouveaux locaux doivent être rénovés et adaptés d’ici quelques mois avant d’accueillir les enfants.

Fonds ACF

Ce fonds a été créé en 2012 pour appuyer le processus démocratique dans la communauté francophone. L’argent du fonds sert à payer les dépenses des élections de l’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) ainsi que des formations sur la participation aux réunions et les demandes de formation, entre autres.

Le Fonds ACF soutient ainsi le développement et l’épanouissement de la communauté fransaskoise, comme l’explique une des deux députées communautaires de Regina, Lisette Marchildon.

Fonds AJEFS

Le fonds est destiné à fournir des bourses d'études à des étudiants en droit francophones et à soutenir des initiatives dans le domaine juridique. Maryse Piché-Bénard, originaire de Saskatoon, est une boursière du Fonds AJEFS. Grâce à cet appui financier, l’ancienne élève de l’École canadienne-française peut faire ses études en droit en français à l’Université d’Ottawa et être une digne représentante des Fransaskois. Francophone convaincue, elle est particulièrement attirée par la justice sociale et souhaite faire sa part pour la communauté fransaskoise qui l’a appuyée depuis de nombreuses années.

Fonds CCF

Le fonds permet de financer deux programmes de développement culturel : le PAA et le PAMA. Le PAA appuie des artistes aussi bien les débutants que les artistes émergents, et même des professionnels bien établis. Le Programme d’aide aux membres associatifs (PAMA) offre pour sa part du soutien aux communautés.

Le PAA est entièrement financé par le Conseil culturel fransaskois (CCF). En 2017-2018, 23 projets d’artistes ont pu en bénéficier. Le Fonds CCF a, entre autres, soutenu Étienne Fletcher, Martine Noël-Maw, Shawn Jobin, Marie-Claire Marcotte, Flany Ba et Bertrand Ninteretse.

Fonds du patrimoine culturel et historique fransaskois

Le fonds sert à favoriser la connaissance, la protection, la mise en valeur et la transmission du patrimoine culturel et historique fransaskois avec les activités et les projets de la Société historique de la Saskatchewan, comme la restauration du couvent de Gravelbourg.

Fonds de développement d’espaces communautaires à Prince Albert

Ce fonds a été créé pour développer et maintenir un réseau d’espaces communautaires qui permettront le rayonnement de la communauté francophone de Prince Albert et des environs. La Société canadienne-française de Prince Albert (SCFPA) a inauguré ses nouveaux locaux au centre-ville (29, 11e Rue Est, à Prince Albert) le 26 novembre dernier.

Fonds Développement rural et terroir

Ce fonds encourage les fermiers, les producteurs et les transformateurs francophones à générer de la valeur ajoutée à partir d’un produit agroalimentaire de leur région ou de leur ferme et à faire avancer la culture francophone. Il veut encourager les diplômés saskatchewanais à faire des études postsecondaires en agroalimentaire en langue française.

Fonds de l'Association fransaskoise de Zenon Park (AFZP)

Le fonds fait la promotion du développement de la communauté, de la langue et de la culture françaises par le biais d'activités communautaires comme la Saint-Jean-Baptiste et le Carnaval d’hiver. L’AFZP propose cette année de fleurir l’environnement grâce à sa vente de fleurs et de bulbes.

Fonds de solidarité Village urbain francophone

Le fonds aide à créer et à maintenir un réseau d'espaces communautaires afin d’assurer le rayonnement de la communauté francophone à Saskatoon. La Fédération des francophones (FFS) souhaite donner un nouveau souffle à son site web, un outil essentiel à la rentabilité du centre communautaire, le Relais, qui accueille, entre autres, des réunions, des soirées d’improvisation, des spectacles et des 5 à 7 festifs.